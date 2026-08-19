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Práce na Strážskej ceste vo Zvolene dokončili, stavbu čaká kolaudácia
Celý projekt s názvom Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene robia v troch etapách a po úsekoch.
Autor TASR
Zvolen 19. augusta (TASR) - Stavebné práce na Strážskej ceste vo Zvolene dokončili, stavbu čaká kolaudácia. Predmetom obnovy bol úsek medzi ulicami Daniela Ertla a Alexandra Nográdyho v dĺžke približne 120 metrov, chodníky a 99 parkovacích miest. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
Dodala, že mesto ako investor začalo s preberacím procesom stavby od zhotoviteľa 10. augusta. „Pri stretnutí na mieste boli zistené drobné nedostatky a chyby, tie v najbližších dňoch odstránia,“ spomenula. Preberacie konanie ďalej pokračuje aj dokladovou časťou, keď zhotoviteľ mestu predloží všetky potrebné dokumenty. Po ukončení preberacieho konania a skompletizovaní všetkých dokladov sa podľa nej začne kolaudačné konanie. Zatiaľ majú stále obyvatelia dotknutej lokality k dispozícii aj náhradné parkovacie státie v areáloch obchodných domov. „O vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude mesto bezodkladne informovať na svojom webe,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, pribudlo nové verejné osvetlenie a vodozádržné prvky, ktoré zlepšia kvalitu životného prostredia. Z celkového množstva miest na parkovanie obnovili 94 a úplne nových bude päť.
Túto etapu stavby odovzdali zhotoviteľovi na konci roka 2025. Na realizáciu mal osem mesiacov od prevzatia diela. Hovorkyňa vo februári zhrnula, že rekonštrukciu druhého úseku z väčšej časti financujú z eurofondov, konkrétne z prostriedkov Programu Slovensko. Časť financií tvoria vlastné zdroje mesta. Celkovo je na to vyčlenených 410.334 eur s DPH, a to vrátane stavebného dozoru.
Celý projekt s názvom Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene robia v troch etapách a po úsekoch. Prvú urobili v roku 2021. Súčasťou bola rekonštrukcia komunikácie v dĺžke približne 111 metrov. Predmetom tretej etapy by mala byť obnova miestnej komunikácie v dĺžke približne 140 metrov. „Pred jej spustením však treba v tomto roku doriešiť vyrovnanie majetkovoprávneho vzťahu k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta,“ reagovala Pšenáková.
Dodala, že mesto ako investor začalo s preberacím procesom stavby od zhotoviteľa 10. augusta. „Pri stretnutí na mieste boli zistené drobné nedostatky a chyby, tie v najbližších dňoch odstránia,“ spomenula. Preberacie konanie ďalej pokračuje aj dokladovou časťou, keď zhotoviteľ mestu predloží všetky potrebné dokumenty. Po ukončení preberacieho konania a skompletizovaní všetkých dokladov sa podľa nej začne kolaudačné konanie. Zatiaľ majú stále obyvatelia dotknutej lokality k dispozícii aj náhradné parkovacie státie v areáloch obchodných domov. „O vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude mesto bezodkladne informovať na svojom webe,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, pribudlo nové verejné osvetlenie a vodozádržné prvky, ktoré zlepšia kvalitu životného prostredia. Z celkového množstva miest na parkovanie obnovili 94 a úplne nových bude päť.
Túto etapu stavby odovzdali zhotoviteľovi na konci roka 2025. Na realizáciu mal osem mesiacov od prevzatia diela. Hovorkyňa vo februári zhrnula, že rekonštrukciu druhého úseku z väčšej časti financujú z eurofondov, konkrétne z prostriedkov Programu Slovensko. Časť financií tvoria vlastné zdroje mesta. Celkovo je na to vyčlenených 410.334 eur s DPH, a to vrátane stavebného dozoru.
Celý projekt s názvom Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene robia v troch etapách a po úsekoch. Prvú urobili v roku 2021. Súčasťou bola rekonštrukcia komunikácie v dĺžke približne 111 metrov. Predmetom tretej etapy by mala byť obnova miestnej komunikácie v dĺžke približne 140 metrov. „Pred jej spustením však treba v tomto roku doriešiť vyrovnanie majetkovoprávneho vzťahu k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta,“ reagovala Pšenáková.