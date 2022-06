Práce na trati v Petržalke sú stále utlmené,dodatok ešte nepodpísali

Bratislava 17. júna (TASR) - Stavebné práce na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej až po Janíkov dvor sú naďalej utlmené. Mesto Bratislava ešte nepodpísalo so zhotoviteľom dodatok k zmluve, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov. Dohodu na finálnej podobe dodatku očakáva magistrát v priebehu nasledujúcich týždňov.



"S konzorciom intenzívne rokujeme. Je nevyhnutné správne nastaviť zvýšenie cien a pripraviť dodatok tak, aby bol v súlade s novými pravidlami, ktoré vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako aj s pravidlami Európskej únie (EÚ) pre čerpanie eurofondov," uviedla pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Na oboch stranách je podľa nej záujem podpísať dodatky v čo najkratšom čase. Po vyjasnení týchto krokov má zhotoviteľ pokračovať v prácach podľa harmonogramu, ktorý je súčasťou zmluvy o diele. Mesto ešte stále rokuje s konzorciom o využití nového metodického usmernenia ÚVO, ktoré má pre rozsiahle zdražovanie materiálov a energií umožniť zvýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek cez dodatky k zmluvám.



"Tieto nové pravidlá treba zaviesť do praxe, správne nastaviť zvýšenie cien a pripraviť dodatok tak, aby bol v súlade nielen s novými pravidlami, ktoré vypracoval ÚVO, ale aj s pravidlami EÚ pre čerpanie eurofondov," vysvetlila hovorkyňa.



Aktuálne mesto pripravuje odborné posúdenie k zvýšeniu cien dotknutých materiálov, dohodu na finálnej podobe dodatku k zmluve o diele očakáva v priebehu nasledujúcich týždňov. Aj ministerstvo dopravy má pripraviť svoju internú metodiku k publikovanému usmerneniu ÚVO do konca júna.



Bratislava zároveň informuje, že v spolupráci s Európskou komisiou a ministerstvom dopravy aktuálne pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, ktorá by mala byť formálne podaná v priebehu niekoľkých týždňov.



Výrazné utlmenie prác na predĺžení električkovej trate v Petržalke trvá už niekoľko týždňov a súvisí s rozsiahlym zdražovaním energie i stavebných materiálov. Ide o problém, ktorý ovplyvňuje aj iné stavby na Slovensku.



Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Hlavným členom je tu Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S. A., Cedis a Hant BA.