Práce na Ulici Kornela Mahra v Trnave potrvajú do konca októbra

Trnava 9. októbra (TASR) - Rekonštruovaný úsek na Ulici Kornela Mahra medzi Lomonosovovou a Ulicou Jána Bottu, na ktorom vznikne bicyklová cesta, dokončia najneskôr do 31. októbra. Dovtedy potrvá aj uzávera úseku pre motorovú dopravu. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



"Obchádzková trasa je vedená dočasným dopravným značením cez Ulicu Gejzu Dusíka, Lomonosovovu, Bedřicha Smetanu a Jána Bottu," priblížila samospráva.



Po odstránení pôvodnej vrstvy asfaltu sa zistilo, že pod miestnou komunikáciou sa na teplovode nachádza poškodené krytie. "Jeho oprava musela byť odborne realizovaná správcom teplovodu, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Práce na rekonštrukcii spomínaného úseku museli byť z tohto dôvodu a neskôr aj z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok pozastavené," vysvetlilo mesto.



Aktuálne sa už so stavebnými prácami pokračuje. Po ich skončení vznikne na Ulici Kornela Mahra bicyklová cesta, dôjde tam aj k zmene organizácie dopravy. "Osobná doprava bude jednosmerne vedená dopravným značením v smere od Ulice Jána Bottu (od vjazdu do garáží a k zadnej časti budovy obchodného domu) po Lomonosovovu, pre bicykle bude bicyklová cesta obojsmerná," doplnila samospráva.