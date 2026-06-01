Pondelok 1. jún 2026
Práce na úprave cesty v úseku D1 na Liptove odkložili pre zlé počasie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Ružomberok 1. júna (TASR) - Práce na úprave vozovky v úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš sa odkladajú pre zlé počasie. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Diaľničiari plánovali tento týždeň spustiť úpravu vozovky vyše dvojkilometrového úseku D1 na Liptove. „Technológia prác si však vyžaduje priaznivejšie klimatické podmienky, najmä čo sa týka suchosti podkladu. Pre nevhodné počasie sa preto práce odkladajú na najbližší možný termín, o ktorom diaľničiari budú včas informovať,“ zdôvodnili z mediálnej komunikácie NDS.
