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Práce na úprave križovatky pri Lieskovci pokračujú
Stavebnou úpravou zriadia ľavé odbočenie do Lieskovca a za križovatkou stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec.
Autor TASR
Zvolen 16. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje s realizáciou projektu, ktorého cieľom je zriadenie ľavého odbočenia a pripájacieho pruhu na križovatke pri obci Lieskovec vo Zvolenskom okrese. Najbližší týždeň naplánovali ukladanie asfaltových vrstiev, potom ostávajú len dokončovacie práce. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SSC Bianka Nagyová.
Podotkla, že správa ciest robí všetko pre to, aby mali úsek motoristi k dispozícii bez obmedzení čo najskôr. Výsledok stavebných úprav podľa SSC prinesie úľavu najmä miestnym motoristom. Zvýšiť chcú plynulosť a bezpečnosť premávky na križovatke ciest I/16 a III/2452 pri Lieskovci. Úsek je podľa cestárov nehodový s vysokou intenzitou dopravy, na ktorom sa denne vytvárajú kolóny pre nízku priepustnosť tohto dopravného uzla.
Stavebnou úpravou zriadia ľavé odbočenie do Lieskovca a za križovatkou stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec. Šírka všetkých jazdných pruhov bude 3,5 metra. Doplnia spevnenú aj nespevnenú krajnicu. Zhotoviteľom diela v hodnote 425.527 eur s DPH je spoločnosť Pemax Plus.
Práce sa v septembri tohto roka začali odfrézovaním obrusnej a ložnej vrstvy asfaltov vozovky. Pokračovali vybudovaním časti priebežného pruhu, ktorý smerovo a výškovo nadviaže na existujúcu komunikáciu. Frézovanú drážku pracovnej škáry medzi pôvodnou a novou časťou vozovky vyplnia asfaltovou zálievkou. Na záver v rámci zvyšovania rozhľadových pomerov križovatky vyznačia nové vodorovné dopravné značenie a doplnia aj zvislé dopravné značenie.
Podotkla, že správa ciest robí všetko pre to, aby mali úsek motoristi k dispozícii bez obmedzení čo najskôr. Výsledok stavebných úprav podľa SSC prinesie úľavu najmä miestnym motoristom. Zvýšiť chcú plynulosť a bezpečnosť premávky na križovatke ciest I/16 a III/2452 pri Lieskovci. Úsek je podľa cestárov nehodový s vysokou intenzitou dopravy, na ktorom sa denne vytvárajú kolóny pre nízku priepustnosť tohto dopravného uzla.
Stavebnou úpravou zriadia ľavé odbočenie do Lieskovca a za križovatkou stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec. Šírka všetkých jazdných pruhov bude 3,5 metra. Doplnia spevnenú aj nespevnenú krajnicu. Zhotoviteľom diela v hodnote 425.527 eur s DPH je spoločnosť Pemax Plus.
Práce sa v septembri tohto roka začali odfrézovaním obrusnej a ložnej vrstvy asfaltov vozovky. Pokračovali vybudovaním časti priebežného pruhu, ktorý smerovo a výškovo nadviaže na existujúcu komunikáciu. Frézovanú drážku pracovnej škáry medzi pôvodnou a novou časťou vozovky vyplnia asfaltovou zálievkou. Na záver v rámci zvyšovania rozhľadových pomerov križovatky vyznačia nové vodorovné dopravné značenie a doplnia aj zvislé dopravné značenie.