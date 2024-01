Práce na Verejnom cintoríne v Košiciach ešte nie sú ukončené

Košice 19. januára (TASR) - Revitalizácia vstupu na Verejný cintorín v Košiciach by v závislosti od počasia mohla byť ukončená v nasledujúcich týždňoch. Predpokladá to magistrát. Ako pre TASR potvrdil, zhotoviteľ nedodržal januárový termín. Pôvodne mali byť práce hotové vlani v júli.



"Sú hotové zemné práce, rozvody, chodníky, prístupová asfaltová komunikácia, väčšia časť parkovacích plôch (na jednej ploche ešte musia dokončiť zatrávňovanie), automatické zavlažovanie, optická zástena, spevnené plochy pred vstupným portálom a časť spevnenej plochy pred centrálnym krížom, výsadba stromov, kruhové mreže okolo stromov," spresnilo mesto Košice.



Podľa mesta sa ešte musia zabetónovať spevnené plochy, dokončiť dlažba, polopodzemný kontajner na komunálny a separovaný odpad, namontovať lavičky a mobiliár. Finalizuje sa aj verejné osvetlenie, kamerový systém a parkovací systém.



S revitalizáciou sa začalo v júli 2022, pričom mala trvať rok. Termín ukončenia diela sa posunul na október 2023 a následne na január tohto roka. "Voči zhotoviteľovi budeme postupovať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zmluvy, keďže nedodržal termín dokončenia 16. január 2024. Na základe platnej zmluvy o dielo má však riadne dokončiť a odovzdať dielo," reagovalo mesto.



Tvrdí, že jeho snahou bude skolaudovať a sprístupniť dokončené spevnené plochy hneď ako to bude možné. Aj nové parkovacie plochy budú môcť motoristi využívať až po ich skolaudovaní.



Z bezpečnostných dôvodov je naďalej obmedzený prístup na cintorín cez hlavný vstup až po centrálny kríž, keďže v tomto priestore pokračujú stavebné práce. Umožnený nie je ani vjazd motorizovaných návštevníkov. Návštevníkom je k dispozícii horný vstup na cintorín z Užhorodskej ulice, prístup cez Južný cintorín alebo cez susedný Židovský cintorín.



Cena za dielo bola pôvodne necelých 1,44 milióna eur. Podľa dodatku k zmluve o dielo z konca vlaňajšieho októbra je na úrovni okolo 1,64 milióna eur.