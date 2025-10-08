< sekcia Regióny
Práce na vnútornej Americkej triede v Košiciach prinášajú obmedzenia
Od stredajšieho rána budú do ukončenia plánovaných prác asfaltovať spodnú vrstvu celej komunikácie, čo si vyžiada jej uzavretie.
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Súvislá oprava vnútornej Americkej triedy v Košiciach prináša od stredy dopravné obmedzenia. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.
Od stredajšieho rána budú do ukončenia plánovaných prác asfaltovať spodnú vrstvu celej komunikácie, čo si vyžiada jej uzavretie. Vjazd bude povolený len zásobovaniu. Podobne to bude aj vo štvrtok (9. 10.), keď je od 7.00 h naplánované asfaltovanie priľahlých chodníkov a parkovísk a cestná komunikácia bude uzavretá. Ďalšie obmedzenia čakajú motoristov od piatka (10. 10.) od 7.00 h do soboty (11. 10.) 6.00 h. „Pre asfaltovanie vrchnej vrstvy komunikácie nastane úplná uzávera celého úseku,“ uvádza mesto.
Pripomína, že v závere augusta sa v Košiciach začala ďalšia etapa súvislých opravách ciest a priľahlých chodníkov za takmer šesť miliónov eur. V súčasnosti je možné nájsť robotníkov a stavebné mechanizmy okrem vnútornej Americkej triedy v mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce aj v MČ Juh na časti ulíc Rastislavova a Cintorínska a na ulici Za štadiónom v MČ Sever. „Úseky ulíc, na ktorých v súčasnosti prebieha súvislá oprava ciest a priľahlých chodníkov, bude mesto Košice postupne odovzdávať v priebehu tohto mesiaca a novembra,“ dodáva magistrát.
