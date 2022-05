Práce na výstavbe Active Zone v Poprade pokračujú podľa plánu

Poprad 8. mája (TASR) - Stavebné práce na dokončení areálu Active Zone pre potreby Strednej športovej školy v Poprade pokračujú podľa dohodnutého harmonogramu, k navýšeniu nákladov projektu zatiaľ nedošlo. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že momentálne sa na dostavbe uskutočňujú práce hlavnej i pomocnej stavebnej výroby.



„V objektoch sa realizujú murárske a omietkarské práce, ukladajú sa podlahy, prebieha tiež inštalácia rozvodov a technických zariadení, tiež dokončovacie práce na strechách a fasádach,“ vymenovala hovorkyňa. V exteriéri stavbári pracujú na výstavbe spevnených plôch s odvodnením, rozvodov pre vonkajšie osvetlenie a podobne. Ukončili už budovanie križovatky so svetelnou signalizáciou na ceste I/18, ktorá je momentálne v skúšobnej prevádzke.



„Do dosiahnutia finálnej podoby danej projektovou dokumentáciou je potrebné pokračovať v realizácii širokého spektra stavebných prác v interiéri aj exteriéri. Čo sa týka dodávok materiálov v súvislosti so zdražovaním, PSK v rámci tejto stavby doteraz nebola doručená žiadosť, ktorej predmetom by bolo navýšenie ceny z dôvodu nepriaznivej situácie v stavebníctve či neočakávaného zvyšovania cien,“ ubezpečila Jeleňová s tým, že taktiež dodávky materiálov a stavebných prác sa uskutočňujú podľa dohodnutého harmonogramu.



Práce na dostavbe Active Zone – Stredná športová škola Poprad by mali byť podľa zmluvy ukončené do konca tohto roka. Predpoklad presťahovania školy je do začiatku školského roka 2023/2024. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť približne 12 miliónov eur a kraj projekt financuje z vlastného rozpočtu. Kraj však podľa hovorkyne rokuje so Slovenským zväzom ľadového hokeja, ministerstvom financií a Úradom vlády SR o dotácii vo výške dva milióny eur. Tieto financie by mali byť použité na dostavbu hokejovej tréningovej haly pre budúcu hokejovú akadémiu.



S projektom centra prišli ešte v roku 2013 dvaja bývalí popradskí hokejisti Radoslav Suchý a Ľuboš Bartečko a plánovali ho otvoriť v roku 2015. Pre problémy s financiami sa však nedokončil. Investičný zámer dostavať areál schválili prešovskí krajskí poslanci vo februári minulého roka.