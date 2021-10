Práce na výstavbe atletického areálu v Humennom napredujú

Humenné 25. októbra (TASR) – Práce na výstavbe atletického areálu na futbalovom ihrisku na Hrnčiarskej ulici v Humennom napredujú. V rámci projektu podporeného Slovenským atletickým zväzom (SAZ) sumou 250.000 eur už zhotoviteľ odkopal starý antukový povrch atletickej dráhy, informuje samospráva na svojej internetovej stránke.



"Projekt rieši rekonštrukciu existujúceho 400 metrov dlhého atletického oválu a vybudovanie atletických sektorov pre hod kladivom, hod diskom, skokom do výšky s viacúčelovou plochou, skokom do diaľky a trojskokom, skokom o tyči, vrhom guľou a hodom oštepom. Súčasťou bežeckého oválu bude aj vodná priekopa s puzdrami pre osadenie pevnej prekážky," predstavil projekt materiál, ktorým humenskí mestskí poslanci v júni 2020 odsúhlasili spolufinancovanie projektu s tým, že atletický areál, ktorý rekonštrukciou futbalového ihriska vznikne, bude zodpovedať požiadavkám medzinárodnej asociácie atletickej federácie IAAF. Na 400-metrovej bežeckej dráhe má byť šesť dráh na ovále a osem dráh na rovinke pred tribúnou, súčasťou budú i sektory pre jednotlivé atletické disciplíny.



Podľa slov Mariána Škubu z tlačového referátu mestského úradu zhotoviteľ už v areáli zrealizoval prekládku teplovodných a elektrických NN rozvodov, optických rozvodov a tiež výstavbu oporného múra, ktorý má zabezpečiť zväčšenie oválu. V rámci prvej etapy výstavby sa má ukončiť odvodnenie a kanalizácia v areáli. "Čoskoro prídu na rad podkladné vrstvy pre tartanovú dráhu," doplnil Slavomír Jančík z odboru koncepcie a rozvoja mesta mestského úradu.



Ako vyplýva zo zmluvy o dielo so zhotoviteľom, spoločnosťou Sport Nitra, realizácia výstavby atletického areálu v sume takmer 580.000 eur má byť ukončená do konca októbra 2022