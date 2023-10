Práce na výstavbe cyklomosta v časti Radvaň sa blížia do finále

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) – Práce na výstavbe cyklomosta v časti Radvaň v Banskej Bystrici, s ktorou mesto začalo vlani v októbri, sa blížia do finále. Uskutočnili sa dynamické a zaťažovacie skúšky cyklomosta, aktuálne inštalujú integrované osvetlenie a upravujú okolie. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Ako ďalej uviedla, súčasťou dokončovania je aj oprava asfaltových povrchov, ktoré zasiahla výstavba. "Z tohto dôvodu bude treba v stredu (18. 10.) počítať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami v čase od 8.30 do 18.00 h," objasnila s tým, že v prípade nepriaznivého počasia je možný posun termínu.



Dodala, že oprava povrchu si vyžiada odfrézovanie poškodeného povrchu a položenie novej obrusnej vrstvy. Bude to na príjazde zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 a časti Zvolenskej cesty od mosta cez rieku Hron po križovatku s miestnou komunikáciou, pri predajni áut. Podľa hovorkyne príjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 bude uzatvorený úplne. "Časť Zvolenskej cesty od mosta cez rieku Hron po križovatku s miestnou komunikáciou, pri predajní áut, bude uzatvorený v polovičnom profile," poznamenala. Zdôraznila, že zatvorený bude ten úsek, na ktorom budú pracovať. Následne sa oprava povrchu presunie do druhého profilu komunikácie.



Nový cyklomost prepojí mestskú časť Radvaň a Zvolenskú cestu, pričom na strane pri čerpacej stanici sa napojí na budúci podchod pre peších a cyklistov popod frekventovanú cestu vedúcu na Radvanský most. Ten je súčasťou plánovanej cyklotrasy z centra mesta až do mestskej časti Kráľová. Na druhej strane sa cyklomost napojí na rodinnú cestičku smerom na Zvolen, ktorú dobuduje Banskobystrický samosprávny kraj. Najväčšie obmedzenie, ktoré počas výstavby pocítili vodiči, bol uzatvorený výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu, pri predajni áut.