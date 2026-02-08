< sekcia Regióny
Práce na výstavbe mosta v Seredi pokračujú podľa harmonogramu
Aktuálne je ukončené preklenutie železničnej trate nosnou podpernou konštrukciou.
Autor TASR
Sereď 8. februára (TASR) - Práce na výstavbe mosta vedúceho ponad železničnú trať v Seredi pokračujú podľa schváleného harmonogramu prác. Po skončení kontrolného dňa to skonštatoval primátor Serede Ondrej Kurbel. Most by mal byť sprevádzkovaný v lete tohto roka.
Aktuálne je ukončené preklenutie železničnej trate nosnou podpernou konštrukciou. Po ukončení debnenia budú nasledovať armovacie práce a približne o mesiac a pol bude stavba pokračovať betonážou nosnej konštrukcie mosta. Investorom stavby je Slovenská správa ciest.
Počas rekonštrukčných prác by mali byť obnovené aj priľahlé komunikácie. Tie sú dlhodobo zaťažené zvýšenou dopravou, a to nielen v dôsledku výstavby mosta, ale aj v súvislosti s obchádzkovými trasami fungujúcimi už od roku 2019. Časť obnovy asfaltových povrchov sa uskutoční ešte pred samotným otvorením mosta, časť až po jeho sprevádzkovaní. „Naším cieľom je, aby bola počas celej výstavby zachovaná prejazdnosť mestom,“ skonštatoval primátor.
