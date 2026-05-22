Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
Práce na výstavbe nájomných bytov v Kremnici finišujú

Pohľad na Kremnicu, jedno z najznámejších a najstarších slovenských miest. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

S prestavbou internátu začalo mesto na jar minulého roka.

Kremnica 22. mája (TASR) - V Kremnici finišujú práce na prestavbe bývalého internátu na Ulici Ľudovíta Štúra na bytový dom. V objekte vznikne 26 bytových jednotiek. Kremnická samospráva informovala, že záujemcovia o byty sa môžu stále prihlasovať.

Riaditeľka Mestského podniku služieb Slávka Hnilová priblížila, že žiadosť o zapísanie do zoznamu uchádzačov s povinnými prílohami si môžu záujemcovia stiahnuť z oficiálnej internetovej stránky mesta a následne vytlačiť alebo prevziať v sídle Mestského podniku služieb na Langsfeldovej ulici.

S prestavbou internátu začalo mesto na jar minulého roka. V objekte vzniknú štyri jednoizbové byty, 18 dvojizbových a štyri trojizbové byty. Na prestavbu získalo mesto dotáciu z ministerstva dopravy a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
