VIDEO: Práce na výstavbe novej škôlky v Prešove idú podľa plánu
Autor TASR
Prešov 14. novembra (TASR) - Výstavba novej materskej školy (MŠ) na Hviezdoslavovej ulici v Prešove pokračuje podľa harmonogramu. Nový objekt MŠ vzniká v meste po zhruba 33 rokoch. Ako uviedol v pondelok počas kontrolného dňa stavby projektový manažér výstavby Ján Harvan, stavba je už v pokročilom štádiu.
V súčasnosti sa podľa neho pracuje na montáži okien a dverí, prebiehajú rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinštalácií a podlahového kúrenia. „Základové betonáže máme za sebou. Trochu nás zdržalo zateplenie exteriérovej časti, ktoré pri mrazoch nemôže prebiehať, ale predpokladáme, že počasie ešte dovolí pokračovať. Ostatné konštrukcie budú viac-menej prebiehať vnútri - obklady, dlažby, vinylové podlahy, stropné konštrukcie. To by sme mali zvládnuť aj počas zimného obdobia,“ doplnil.
Stavebné práce realizuje Mestský podnik mesta Prešov. Súčasťou projektu je rekonštrukcia pôvodných priestorov a výstavba úplne nových častí. „Pri rekonštrukcii staršieho objektu sa vždy objavia nejaké drobné komplikácie, ale tie sme zvládli. Zatiaľ to vyzerá tak, že všetky termíny plníme. Reálnym termínom ukončenia stavebných prác je koniec decembra alebo priebeh januára, s plánovanou kolaudáciou v apríli a otvorením škôlky v júni,“ uviedol primátor František Oľha.
Nová MŠ ponúkne kapacitu pre 96 detí. Mesto výstavbou reaguje aj na budúcu legislatívnu zmenu, ktorá zavedie povinnú predškolskú dochádzku pre deti od troch rokov. „Aj keď momentálne máme ešte voľné kapacity, musíme myslieť dopredu. Neskoro bude plakať, keď príde zákonná povinnosť a nebudeme pripravení,“ doplnil primátor.
Objekt vzniká na mieste bývalej škôlky v centre mesta, čo podľa Oľhu zvyšuje jeho význam, keďže v okolí sa nachádza mnoho pracovísk. Celkové náklady na projekt sú približne dva milióny eur, z toho 1,6 milióna eur získalo mesto z plánu obnovy a odolnosti. S výstavbou začali koncom mája.
