Práce obmedzia dopravu v ľavej rúre tunela Považský Chlmec na D3

Žilina 5. apríla (TASR) - Servisné práce na osvetlení krátkodobo uzavrú ľavú rúru tunela Považský Chlmec na diaľnici D3 v smere z Čadce do Bratislavy. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od soboty (6. 4.) od 23.00 h do nedele (7. 4.) do 3.00 h. TASR o tom v piatok informoval odbor marketingu a propagácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Práce NDS zabezpečí počas nočných hodín, aby sa minimalizoval dosah na dopravu. Uzávera je nevyhnutná z dôvodu servisných prác na osvetlení. Predpokladaná doba uzávery sú štyri hodiny," uviedla NDS.



Vodiči budú môcť využiť obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste I/11 cez mesto Žilina.