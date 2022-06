Práce v bani v Nižnej Slanej pokročili, vodu sa podarilo odkloniť

Nižná Slaná 10. júna (TASR) - Práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktoré majú za cieľ prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky Slaná, pokročili. Vody vtekajúce do hlbších častí bane sa podarilo odkloniť priamo na povrch. Informoval o tom v piatok riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan.



"Vďaka tomuto kroku nedochádza k silnému mineralizovaniu vôd v hlbších častiach starej železorudnej bane, čo by malo časom výrazne zlepšiť kvalitu vytekajúcej vody do rieky Slaná," uviedol Žitňan s tým, že presmerovať vodu na povrch sa podarilo na VI. obzore bane takzvanou obzorovou chodbou.



Práce priamo v bani zabezpečuje na základe priameho rokovacieho konania Hlavná banská záchranná stanica. Pokračovať budú aj nasledujúci týždeň, dosah vykonaných opatrení bude priebežne vyhodnocovaný.



"Je predpoklad, že sa zníži objem rozpustených látok vo vodách vytekajúcich z bane o približne 70 až 80 percent, čo sa pozitívne prejaví na kvalite vôd v rieke Slaná," informoval riaditeľ Rudných baní. Štátny podnik zároveň pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré by mali zamedziť aj vytekaniu zvyšnej vody z hlbokých častí bane.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.