Práce v bývalom erotickom salóne v Sade J. Kráľa pokračujú

Bratislava 19. júla (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v búracích prácach v interiéri zanedbanej budovy bývalého erotického salóna v bratislavskom Sade Janka Kráľa, ktorá sa má premeniť na gastroprevázku. Po nich bude nasledovať verejné obstaranie na dodávateľa stavebných prác na obnovenie vnútorných priestorov, následne príde na rad súťaž na prevádzkovateľa gastroprevádzky, ktorý zároveň interiér dotvorí.



"Obnovíme pôvodnú presklenú fasádu smerom do parku. Budova sa tak prepojí s okolitou zeleňou a vonkajším amfiteátrom. Na fasádu pod biely spišský travertín vrátime aj pôvodný keramický obklad," približuje bratislavský magistrát na sociálnej sieti.



Jednou z podmienok je ekologická udržateľnosť budovy s cieľom využívať alternatívne zdroje energie. Odstránené budú mreže, opravia taktiež fontánu, ktorá je súčasťou objektu. Pre návštevníkov Sadu Janka Kráľa, národnej kultúrnej pamiatky a najstaršieho verejného parku v strednej Európe, budú k dispozícii zároveň bazbariérové verejné toalety. Priestor by mali tiež slúžiť ako zázemie pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pri kultúrnych akciách v miniamfiteátri pred budovou.



Stavba od tímu architektov pod vedením Ferdinanda Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600.000 eur bez DPH.



V prípade záujmu by sa mali dať v budúcnosti priestory prenajímať i na súkromné akcie, ako sú semináre, oslavy či kultúrne vernisáže.