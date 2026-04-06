Práce v Gelnici na Baníckom múzeu a námestí by sa mohli začať v lete
Autor TASR
Gelnica 6. apríla (TASR) - S rekonštrukciou časti Baníckeho múzea a úpravou námestia v Gelnici by sa mohlo začať v úvode leta. V súčasnosti prebiehajú verejné obstarávania. Pre TASR to potvrdil primátor Gelnice Dušan Tomaško s tým, že sa počíta s opravou posledných dvoch častí zatiaľ nezrekonštruovaných striech na budove múzea, rekonštrukciou dvoch nevyužívaných miestností v jeho priestoroch, ako aj s revitalizáciou námestia.
Čo sa týka striech, ide o tie časti, ktoré zakrývajú južný a severný trakt budovy múzea a medzi ktorými sa nachádza nádvorie. „Poškodená strešná krytina totiž spôsobuje zatekanie, a tým aj vlhnutie vnútorných priestorov, čím dochádza k ohrozeniu zbierkových predmetov, historickej knižnice a depozitára. Okrem toho opravíme dva priestory v samotnom múzeu, ktoré boli zatiaľ verejnosti neprístupné - spraví sa nová elektroinštalácia, podlaha a upravia sa steny týchto miestností tak, aby obe mohli slúžiť na rozšírenie expozície a obohatiť zážitok pre návštevníkov múzea,“ spresnil. Zriadiť by tu chceli napríklad starú banícku kuchyňu.
K úprave Baníckeho námestia pred múzeom by malo dôjsť po tom, ako jeho ráz poškodila vlaňajšia víchrica. Vysadiť tu plánujú 22 nových stromov - líp a javorov. Pribudnúť by mali aj štyri lavičky a dva odpadkové koše. Podľa mesta výsadba uvedených stromov vizuálne priblíži námestie jeho pôvodnej podobe, ktorú malo pred veľkou rekonštrukciou v 30. rokoch minulého storočia.
„Z drvivej väčšiny budú práce financované z prostriedkov Fondu na podporu cestovného ruchu, kde sme uspeli s našou žiadosťou o dotáciu a podarilo sa nám získať celkovo 262.000 eur. Zo strany mesta je minimálne financovanie na úrovni 29.000 eur,“ dodal Tomaško.
