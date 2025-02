Práce v kaštieli v Žiari nad Hronom sa zameriavajú na jeho interiér

Žiar nad Hronom 8. februára (TASR) - Práce na obnove biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom sa počas zimných mesiacov zameriavajú na jeho interiér. Okrem zateplenia podkrovia ide o osadenie lustrov či montáž rekuperačných jednotiek. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.



Ako priblížila, v týchto dňoch sa v areáli pamiatky pracuje na zateplení podkrovia, ktoré zabezpečí nielen lepšiu tepelnú izoláciu, ale aj ochranu konštrukcií pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami. Zároveň prispeje k zvýšeniu komfortu a zníženiu prevádzkových nákladov pamiatky.



"Zimné mesiace sú využité na práce, ktoré nevyžadujú priaznivé vonkajšie podmienky, pričom sa venujú najmä interiéru kaštieľa. V rámci týchto prác je naplánované osadenie lustrov," poznamenala s tým, že tie reflektujú pôvodný štýl a estetiku kaštieľa. Počas zimy je takisto plánované dočistenie fasád a osadenie rekuperačných jednotiek v arkádovej chodbe, ktoré zabezpečia efektívne vetranie a zlepšia energetickú efektívnosť chodby.



Šovčíková doplnila, že v jesenných mesiacoch, keď sa práce zameriavali na exteriér, odkopali základy pre chemickú injektáž, vyčistili nádvorie, osekávali fasádu a zamerali okenné otvory. "Odkopané boli aj základy v arkádovej chodbe. Práce na odkrytí týchto základov priniesli zaujímavé archeologické nálezy, ktoré odhalili nové detaily o histórii kaštieľa," poznamenala hovorkyňa.



Počas jesene prebiehal v kaštieli archeologický výskum a ochrana nálezov. "Archeológovia preskúmali v kaštieli viaceré miesta, čo prinieslo nielen cenné nálezy, ale aj lepšie pochopenie tejto historickej pamiatky," dodala s tým, že nálezy zdokumentovali, prekryli a stabilizovali tak, aby mohli byť v budúcnosti prezentované verejnosti ako súčasť expozície.



Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou, ktorá by mala trvať do roku 2026. Mesto získalo na jeho komplexnú rekonštrukciu dotáciu, pričom projekt obnovy je zameraný aj na energetickú náročnosť objektu, ktorá sa po rekonštrukcii zníži o 50 percent oproti dnešným nákladom.