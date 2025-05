Práce v Nižnej Slanej napredujú, zafarbenie rieky sa výrazne zmenilo

Nižná Slaná 20. mája (TASR) - V bani v Nižnej Slanej napredujú práce, ktorých cieľom má byť zastavenie výtoku banských vôd do rieky Slaná. Opatrenia v podzemí banského diela už prispeli k poklesu chemizmu vytekajúcich vôd, mení sa i zafarbenie rieky či obsah železa a arzénu. Pre TASR to uviedol riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Karol Weis.



Práce na riešení výtoku znečistených banských vôd v Nižnej Slanej sa začali vlani v lete, prvotné úkony realizovali banskí záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice s cieľom usmerniť tok vôd a oddeliť kontaminovanú vodu od čistej. Koncom roka 2024 sa v podzemí začal ďalší komplex prác, ktoré obstarávali Rudné bane.



„Zrealizovaná bola hlavne izolácia bezmenného komína, ktorým natekala voda priamo do hlbokých obzorov bane, kde sa následne mineralizovala, čo spolu prispelo už teraz k významným pozitívnym zmenám. V značnom rozsahu už došlo k zabezpečeniu banského diela pred jeho kolapsom a k vybudovaniu odtokového kanála s odvedením banských vôd štôlňami Manó a Jozef,“ priblížil Weis.



Podľa riaditeľa Rudných baní sa situácia s výtokom silne mineralizovaných banských vôd a znečistením samotnej rieky Slaná v ostatných mesiacoch zlepšila, klesá výtok i chemizmus vytekajúcich vôd. „Dochádza aj k zníženiu objemu výtoku zo šachty Gabriela. Z takmer piatich litrov za sekundu v apríli 2024 súčasný výtok z bane predstavuje približne 2,38 litra za sekundu. Obraz a zafarbenie rieky sa radikálne zmenili a obsah železa a arzénu sa preukazne v rieke znižuje,“ uviedol Weis.



Aktuálny komplex prác v Nižnej Slanej na základe výsledkov verejného obstarávania realizuje združenie spoločností Elgeo-Banská a Hornonitrianske bane Prievidza. Vysúťažené opatrenia majú byť dokončené do druhej polovice júna. „Počas prác ale došlo k identifikácii viacerých bezpečnostných hrozieb s potrebou dodatočných prác v nutnom rozsahu, pričom tieto práce majú byť realizované len z doteraz ušetrených prostriedkov,“ dodal riaditeľ Rudných baní.



Štátny podnik v rámci riešenia situácie v bani v Nižnej Slanej a znečistenia rieky pokračuje aj v prípravách na vybudovanie dvoch havarijných nádrží a technológie na vypúšťanie a reguláciu vody. Zrealizované už bolo odkúpenie potrebných pozemkov či dlhodobý prenájom pozemku pre prístupovú cestu, verejné obstarávanie na samotné práce je vo fáze príprav podkladov.



„V súčasnosti prebieha správne konanie vo veci povolenia výrubu drevín nachádzajúcich sa na prenajatých pozemkoch, prebehlo geodetické vytýčenie hraníc prístupovej komunikácie v teréne a dôjde k príprave projektovej dokumentácie k povoľovacím procesom súvisiacim s vybudovaním komunikácie k vyššie uvedeným pozemkom vo vlastníctve Rudných baní,“ zhrnul Weis.



Rieka Slaná je v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná znečisťovaná od februára 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda začiatkom júna 2024 sumu 1,5 milióna eur, ďalšie práce v podzemí sa tak začali vlani v lete. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.



Prípadom znečistenia rieky Slaná sa v uplynulých rokoch zaoberala aj enviropolícia. Vyšetrovateľ však koncom apríla trestné stíhanie zastavil s tým, že výtok silne mineralizovaných vôd z banského diela do vodného toku je výsledkom nepredvídateľnej udalosti a systémového zlyhania. Vzniknuté škody na životnom prostredí v rámci policajného vyšetrovania vyčíslili na viac ako 357 miliónov eur. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, ktorá trestné oznámenie podala, so závermi polície nesúhlasí a voči rozhodnutiu podala sťažnosť.