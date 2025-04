Práce v Poprade na podopretí mosta pri nemocnici potrvajú päť týždňov

Poprad 4. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) v týchto dňoch začala práce na podopretí mostného objektu na ceste I/18 pri nemocnici v Poprade. Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že realizácia projektu, ktorý súvisí s prácami na železnici vedúcej popod most číslo M4815, potrvá maximálne 40 dní.



Podopretie podľa hovorkyne pomôže pri stabilizácii mosta až do výstavby nového, ktorá sa má realizovať po skončení prác na železnici. „Zmluvne dohodnutá cena predstavuje takmer 5,7 milióna eur bez DPH a je hradená zo štátneho rozpočtu SR,“ uviedla hovorkyňa.



Stavebné práce na podopretí premostenia budú prebiehať v plnom profile s úplnou uzáverou mosta. Celá doprava bude presmerovaná na schválenú obchádzkovú trasu po Levočskej ulici v smere na ulicu Joliota Curie a s opätovným vyústením na cestu I/18. Obmedzenie bude výhradne na čas a účel zriadenia, respektíve odstránenia dočasného podopretia mosta a nahradenia mostného poľa číslo dva dočasným premostením.



„Dočasným podopretím, zasanovaním objektu mosta, do času riadneho odstránenia havarijného stavebno-technického stavu mostného objektu číslo 18-390 M4815 a priľahlých úsekov cesty, sa dosiahne zvýšenie maximálnej zaťažiteľnosti mosta z osem na 46 ton. To prispeje k užívaniu mostného telesa na bezpečnú a plynulú jazdu obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad,“ objasnila Lukáčová. Zároveň sa vďaka tomu zabezpečí prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov súvisiacich s rekonštrukciou železničnej trate na úseku Poprad Tatry - Vydrník, ktorá potrvá približne do roku 2028.



Predmetný mostný objekt je v havarijnom stavebno-technickom stave. Bol postavený ešte v roku 1968 a zásadnejšou rekonštrukciou odvtedy neprešiel. Lukáčová uviedla, že tam vykonávali bežnú údržbu a pred viac ako 20 rokmi tam vybudovali železobetónovú spriahajúcu dosku, spriahnutú strmeňmi do pôvodných nosníkov.