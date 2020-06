Práce vo vodou zaplavených obciach Zubné a Pichne pokračujú naďalej

Zubné/Pichne 25. júna (TASR) – Práce na odstraňovaní následkov záplav spôsobených prívalovými dažďami z piatka 19. júna pokračujú v obciach na severovýchode Slovenska i naďalej. V obci Zubné v okrese Humenné upravujú koryto rieky Nechvaľka pred osadením provizórneho mosta. V Pichniach v okrese Snina spriechodňujú korytá potokov a opravujú komunikácie.







"Počasie sa nám trochu umúdrilo, situácia, čo sa týka rieky, sa stabilizovala," povedala pre TASR starostka obce Zubné Michaela Vasilenková s tým, že ťažiskom prác sú prípravy na osadenie provizórneho mosta, ktorý majú obci poskytnúť Ozbrojené sily (OS) SR. Ako doplnila, strhnutý most spája obec s rekreačnou zónou a priemyselnou časťou. "Každý deň vznikne niečo, čo sa rieši. Už sme k tomu prizvali aj statika," doplnila s tým, že príslušníci ženijného práporu z Michaloviec spolu s pracovníkmi Vodohospodárskeho podniku naďalej pripravujú pre osadenie mosta bezpečné lôžko. "Povodie Laborca spevňuje koryto rieku Nechvaľky a Udavy, pre ktoré sa tiež vyhlásil ten povodňový stupeň," dodala k aktuálne realizovaným prácam.



Ako pre TASR potvrdila riaditeľka komunikačného odboru ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková, tank, ktorý má do Zubného pontónový most z Michaloviec priviezť, je aktuálne na ceste. Na východ smeruje zo ženijného práporu v Seredi.



V Pichniach sa podľa slov starostu Júliusa Baníka naďalej pracuje na vyčistení vodných tokov. Do prác sa počas šiestich dní zapojili profesionálni a dobrovoľní hasiči zo siedmich okolitých obcí, vodohospodári, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) a tiež vojsko. "Veľa práce aj s technikou nám pomohli OS SR, ktoré tu nasadili svojich ľudí, svoje stroje a títo nám pomáhajú prečistiť v extraviláne zanesené potôčiky a takisto pri čistení nánosov z hlavného toku rieky Pichňanka," priblížil. Ako dodal, SÚC PSK bola v obci nápomocná pri spriechodňovaní mostíkov k jednotlivým domom, aktuálne už pracujú na vypĺňaní dier v asfalte miestnych komunikácií.



Prívalová vlna v piatok 19. júna zničila v obci Pichne približne kilometer hlavnej cesty, miestne komunikácie a poškodila ploty a dvory rodinných domov. Obci následne po osobnej obhliadke prisľúbili pomoc predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a podpredseda PSK Jozef Lukáč. Obec zatopilo i v nedeľu 21. júna. Škody na obecnom majetku už voda nenapáchala, pod vodou sa opäť ocitli dvory a pivnice rodinných domov.



Pomoc pre Pichne vo výške 600.000 eur schválili v pondelok (22. 6.) prešovskí krajskí poslanci. SÚC PSK má za vyčlenené peniaze zabezpečiť práce na poškodených cestách.