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Práce z Gorazdovho výtvarného Námestova predstavia na výstave
Do súťaže poslali deti a mládež zo 101 škôl celkovo 982 výtvarných prác.
Autor TASR
Námestovo 18. júna (TASR) - Vybrané práce z 30. ročníka celoslovenskej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo predstaví od štvrtka výstava v Dome kultúry v Námestove. Vernisáž bude spojená s vyhlásením výsledkov súťaže, umeleckým programom i tvorivými dielňami pre deti. TASR o tom informoval Marek Slovík z námestovského domu kultúry.
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. „Jej cieľom je pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarného stvárnenia profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia s vedomím, že nie je podstatné len poznať históriu, ale je potrebné aj konštruktívne s ňou narábať a poučiť sa z nej,“ načrtol Slovík.
Do súťaže poslali deti a mládež zo 101 škôl celkovo 982 výtvarných prác. O ocenenia sa uchádzali vo viacerých kategóriách, práce poslali v rámci tém Predstavujem si krajinu, Inšpirovaní históriou a To okolo nás. Ceny, diplomy a čestné uznania získalo na základe hodnotenia odbornej poroty 67 autorov.
Na výstave, ktorá potrvá do 28. augusta, predstavia výtvarné práce podľa výberu poroty.
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. „Jej cieľom je pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarného stvárnenia profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia s vedomím, že nie je podstatné len poznať históriu, ale je potrebné aj konštruktívne s ňou narábať a poučiť sa z nej,“ načrtol Slovík.
Do súťaže poslali deti a mládež zo 101 škôl celkovo 982 výtvarných prác. O ocenenia sa uchádzali vo viacerých kategóriách, práce poslali v rámci tém Predstavujem si krajinu, Inšpirovaní históriou a To okolo nás. Ceny, diplomy a čestné uznania získalo na základe hodnotenia odbornej poroty 67 autorov.
Na výstave, ktorá potrvá do 28. augusta, predstavia výtvarné práce podľa výberu poroty.