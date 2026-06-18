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Práce z Gorazdovho výtvarného Námestova predstavia na výstave

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Do súťaže poslali deti a mládež zo 101 škôl celkovo 982 výtvarných prác.

Autor TASR
Námestovo 18. júna (TASR) - Vybrané práce z 30. ročníka celoslovenskej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo predstaví od štvrtka výstava v Dome kultúry v Námestove. Vernisáž bude spojená s vyhlásením výsledkov súťaže, umeleckým programom i tvorivými dielňami pre deti. TASR o tom informoval Marek Slovík z námestovského domu kultúry.

Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. „Jej cieľom je pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarného stvárnenia profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia s vedomím, že nie je podstatné len poznať históriu, ale je potrebné aj konštruktívne s ňou narábať a poučiť sa z nej,“ načrtol Slovík.

Do súťaže poslali deti a mládež zo 101 škôl celkovo 982 výtvarných prác. O ocenenia sa uchádzali vo viacerých kategóriách, práce poslali v rámci tém Predstavujem si krajinu, Inšpirovaní históriou a To okolo nás. Ceny, diplomy a čestné uznania získalo na základe hodnotenia odbornej poroty 67 autorov.

Na výstave, ktorá potrvá do 28. augusta, predstavia výtvarné práce podľa výberu poroty.
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