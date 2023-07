KOŠIČANIA, POZOR: Pracoviská polície na Komenského budú zatvorené

Košice 31. júla (TASR) - Oddelenie dokladov a úsek zbraní a streliva okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ), ako aj oddelenie evidencie vozidiel Krajského dopravného inšpektorátu sídliace v Klientskom centre na Komenského 52 v Košiciach budú v piatok (4. 8.) zatvorené. Dôvodom je prerušenie dodávky elektrickej energie.



"V tento deň je možné podať žiadosť o vyhotovenie dokladu na oddelení dokladov OR PZ Košice-okolie sídliace v Klientskom centre na Hroncovej 13 v Košiciach alebo na ktoromkoľvek oddelení dokladov v rámci Slovenskej republiky," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Rovnako je možné vybaviť na ktoromkoľvek oddelení evidencie vozidiel v rámci SR evidenčné úkony týkajúce sa motorových vozidiel okrem prihlásenia vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie.



"Úkony na úseku zbraní a streliva nie je možné vybaviť na inom pracovisku, len na oddelení dokladov príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste pobytu," dodala hovorkyňa.



O piatkovom uzatvorení pracoviska na Komenského 52 informoval aj Okresný úrad v Košiciach. Katastrálny odbor so sídlom na Južnej triede 82 bude poskytovať služby v štandardnom režime.