Pracoviská úradu v Dubnici nad Váhom presunuli do budovy bývalej školy

Dubnica nad Váhom 26. augusta (TASR) - Všetky pracoviská Mestského úradu v Dubnici nad Váhom dočasne presťahovali do budovy bývalej základnej školy na Partizánskej ulici. Dôvodom je rekonštrukcia dubnickej radnice. Informoval o tom primátor mesta Peter Wolf.



"Finančné prostriedky mesto získalo z Plánu obnovy. Po obnove očakávame výraznú energetickú úsporu, keďže vymenené budú nielen okná, ale aj strecha a obvodové múry prejdú zateplením. Nový a moderný vzhľad mestského úradu tak podporí celkovú identitu nášho mesta ako samosprávy, ktorá napreduje a stáva sa inovatívnou vo viacerých oblastiach," uviedol primátor s tým, že rekonštrukciu by mali ukončiť v roku 2025.



Pracoviská úradu sa presťahovali do budovy, ktorú mesto zrekonštruovalo len nedávno s pomocou externých zdrojov. V priestoroch bývalej školy má vzniknúť vedecko-výskumné a coworkingové centrum, ktoré má za úlohu podporiť talenty z rôznych sfér vedeckého, technologického, akademického či kultúrno-spoločenského segmentu.