Jednodňová zdravotná starostlivosť v Bojniciach vykonala 1370 zákrokov

Bojnice 13. septembra (TASR) - Zdravotníci na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach vykonali od jeho otvorenia v máji 2022 už 1370 malých operačných zákrokov. Vyplýva to zo štatistiky nemocnice, ktorú zverejnila na svojom webe.



"Najväčší podiel na zákrokoch majú otorinolaryngologické (ORL) oddelenie, ďalej oddelenia ortopédie, urológie, chirurgie a gynekológie," skonštatovalo ďalej zdravotnícke zariadenie.



Zdravotníci z ORL oddelenia zabezpečili na pracovisku 666 zákrokov, medzi nimi i narovnanie nosovej priehradky, zmenšenie objemu slizníc nosa či odstránenie cysty. Pacienti absolvovali i 255 zákrokov v ortopédii, išlo o artroskopické operácie kolenných a plecových kĺbov. Medzi 210 urologickými zákrokmi bolo odstránenie predkožky či operácie semenníkov.



V rámci chirurgie zdravotníci zabezpečili 138 zákrokov, išlo o operácie prietrží, hemoroidov, kŕčových žíl alebo kolonoskopie. V gynekológii boli medzi 98 zákrokmi endoskopické vyšetrenia dutiny maternice či lekárske ukončenie tehotenstva pre samoplatcov.



Pacientom, ktorí prichádzajú na operačné zákroky realizované formou jednodňovej chirurgie, zabezpečuje nemocnica interné a anestéziologické predoperačné vyšetrenia. "Operovaní sú ešte v deň ich príchodu, mnohokrát aj v ten deň odchádzajú domov, prípadne do 24 hodín," doplnila nemocnica.



Primár urologického oddelenia Peter Čech podotkol, že tamojšie oddelenie nemôže aktuálne fungovať bez JZS. "JZS znamená komfortnú hospitalizáciu, predoperačné anestéziologické, interné respektíve detské vyšetrenia a rýchly návrat do domáceho doliečenia," priblížil Čech. Väčšinu pacientov, u ktorých lekári robia chirurgické zákroky formou JZS, má i ORL oddelenie, doplnil primár ORL Jozef Beňo.