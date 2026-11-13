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Pracovisko materskej školy v Handlovej bude mať nový kotol
Na občasné výpadky kúrenia v elokovanom pracovisku upozornila mesto MŠ.
Autor TASR
Handlová 13. novembra (TASR) - Elokované pracovisko materskej školy (MŠ) na Dimitrovovej ulici v Handlovej bude mať nový kotol. K výmene vykurovacieho telesa samospráva pristúpi pre poruchovosť toho existujúceho, na nákup nového vyčlenila približne 50.000 eur v rozpočte. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Na občasné výpadky kúrenia v elokovanom pracovisku upozornila mesto MŠ. „Mesto na základe podnetu vyhradilo potrebnú finančnú čiastku a zapracovalo ju do zmeny rozpočtu, o ktorej rokovali poslanci ešte v septembri,“ uviedla Paulínyová.
Doplnila, že po schválení finančných zdrojov mesto vykonalo obhliadku a aktuálne zvažuje, aký zdroj vykurovania využije a či bude robiť verejné obstarávanie na kotol na vykurovanie peletkami, ako tomu bolo doposiaľ, alebo na plyn. „Nateraz elokované pracovisko funguje so starým kotlom, ktorý je občas poruchový, ale na zabezpečenie plynulej prevádzky vykurovania postačuje. Snahou mesta je zabezpečiť nový kotol v čo najkratšom čase, aby najmä deti a personál škôlky nemuseli riešiť jeho výpadky,“ dodala.
Na občasné výpadky kúrenia v elokovanom pracovisku upozornila mesto MŠ. „Mesto na základe podnetu vyhradilo potrebnú finančnú čiastku a zapracovalo ju do zmeny rozpočtu, o ktorej rokovali poslanci ešte v septembri,“ uviedla Paulínyová.
Doplnila, že po schválení finančných zdrojov mesto vykonalo obhliadku a aktuálne zvažuje, aký zdroj vykurovania využije a či bude robiť verejné obstarávanie na kotol na vykurovanie peletkami, ako tomu bolo doposiaľ, alebo na plyn. „Nateraz elokované pracovisko funguje so starým kotlom, ktorý je občas poruchový, ale na zabezpečenie plynulej prevádzky vykurovania postačuje. Snahou mesta je zabezpečiť nový kotol v čo najkratšom čase, aby najmä deti a personál škôlky nemuseli riešiť jeho výpadky,“ dodala.