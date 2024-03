Pneumológiu v žilinskej nemocnici sťahujú do nových priestorov

Žilina 22. marca (TASR) - Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie žilinskej nemocnice sa sťahuje do nových, kompletne zrekonštruovaných priestorov. Od pondelka 25. marca budú pacientov prijímať v pavilóne liečebne dlhodobo chorých na prízemí. TASR o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina Zuzana Fialová.



Pneumologické pracovisko doposiaľ fungovalo na prízemí očného pavilónu. Priestory však vzhľadom na vysoký počet pacientov a vysoké číslo realizovaných vyšetrení nepostačovali. "Sťahovanie na nové miesto pre nás znamená zvýšenie komfortu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a možnosť zabezpečiť lekárom dostatočný počet ambulancií, čo z priestorových dôvodov doteraz nebolo možné," uviedla vedúca lekárka ambulantného centra pneumológie a ftizeológie FNsP Žilina Mária Kleinová. Podotkla, že nové priestory si mohli prispôsobiť podľa potrieb.



Benefit, ktorý so sebou prináša sťahovanie, je tiež oddelená časť pre akútne chorých pacientov a tých, ktorí prídu na plánované výkony. Pacienti sa zároveň v blízkej budúcnosti budú môcť na vyšetrenia objednávať elektronicky a po príchode do ambulantného centra sa zaevidujú do registračného systému. "V týchto dňoch finalizujeme projekt, ktorý bol pre nás veľmi dôležitý. Pôvodné miesto už kapacitne nevyhovovalo a pre pacientov a personál sme potrebovali zabezpečiť kvalitnejšie podmienky," vysvetlil riaditeľ nemocnice Juraj Kacian.



Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške necelých 240.000 eur. Väčšinu prác urobili pracovníci z oddelenia hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina.