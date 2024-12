Pracovisko Rooseveltovej nemocnice má byť v lete plne automatizované

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - Pracovisko laboratórií v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici prechádza v týchto dňoch rekonštrukciou. V lete budúceho roka sa má z neho stať moderné, plne automatizované pracovisko. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



"Ide o centrálny laboratórny komplex, v ktorom sa realizujú rôzne laboratórne vyšetrenia. Práve na základe zistených parametrov zo vzorky krvi, moču či sterov z kože, slizníc, dýchacieho systému a mnohých ďalších typov biologického materiálu, dokáže lekár určiť presnú diagnózu," uviedla nemocnica, ktorá pracuje na spustení plne automatizovaného systému rutinnej diagnostiky.



"Súčasné samostatne stojace analyzátory, a teda prístroje, ktoré slúžia na vyšetrenia, nahradí jedna spoločná linka. Ak laboranti dnes vykonávajú činnosti ako označovanie skúmaviek, ich vkladanie do centrifúgy, prekladanie medzi jednotlivými prístrojmi, uzatváranie skúmaviek po vyšetrení a uskladňovanie do chladničiek či ich likvidáciu, po novom bude tieto neodborné manuálne činnosti vykonávať moderná technológia. Obsluha sa tak môže venovať kontrole merania a samotným výsledkom," vysvetlila nemocnica s tým, že takto chce procesy zrýchliť, zefektívniť a tam, kde sa to dá, nahradiť manuálnu prácu.



Inštalácia nového systému si vyžaduje nevyhnutné interiérové úpravy. Práce prebiehajú za plnej prevádzky.



"Pre zamestnancov nemocnice to predstavuje výrazný diskomfort. Verím však, že spoločne to zvládneme a konečný výsledok v podobe vynoveného prostredia bude stáť za to," dodala primárka centrálneho laboratórneho komplexu Rooseveltovej nemocnice Zuzana Bečková.