Pracovníci krajského súdu v Prešove budú protestovať proti súdnej mape

Prešov 28. marca (TASR) - Pracovníci prešovského krajského súdu (KS) plánujú protestným zhromaždením vyjadriť nesúhlas s jeho možným zrušením. Má sa konať v v Prešove rovnaký deň ako avizované stredajšie (30. 3.) protestné zhromaždenie v Bratislave, keď sa má rokovať o návrhu súdnej mapy v parlamente. Potvrdil to predseda Základnej organizácie Odborového zväzu justície v SR pri KS v Prešove Martin Mihok.



Návrh zmien v rámci súdnej mapy obsahuje podľa vedenia krajského súdu najvyšší počet zrušených súdov v Prešovskom kraji vrátane možného zrušenia KS, ktorý funguje ako odvolací súd. "V porovnaní s rokom 2020, ak pozeráme report a analytické údaje Ministerstva spravodlivosti SR, tak za rok 2021 sme KS s najvyšším obehom vecí, pokiaľ ide o nápad na jedného sudcu priemerne mesačne s počtom 12,3 vecí vo všetkých agendách," upozornila predsedníčka KS v Prešove Anna Kovaľová.



Predsedníčka Sudcovskej rady pri KS v Prešove Daniela Babinová poukázala na to, že prvotná filozofia novej súdnej mapy počítala s tým, že Prešov bude nosným krajským súdom v rámci východného Slovenska. "Sme prekvapení, že za krátku dobu by sa otočila situácia o 180 stupňov, vlastne sa ako keby s Prešovom nemalo počítať," doplnila.



Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Koalícia má ďalej rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.