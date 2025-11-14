< sekcia Regióny
Pracovníci Múzea TANAP-u venujú exponátom výnimočnú pozornosť
Vysoké Tatry 14. novembra (TASR) - Pracovníci Múzea Tatranského národného parku (TANAP) v posledných dňoch venujú muzeálnym exponátom výnimočnú pozornosť. Správa TANAP-u na sociálnej sieti informovala, že cieľom je, aby zostali v dokonalej forme aj pre ďalšie generácie.
„Nedávno sme vymenili vystavené rastliny za nové, ktoré majú žiarivejšie farby, odstránili sme prach z exponátov a doplnili kosodreviny a machy v diorámach,“ priblížila Správa TANAP-u.
V piatok prišla na rad fumigácia, ktorá je ekologickou formou plynovania. „Vďaka nej ochránime exponáty, obzvlášť zvieratá a rastliny, pred neželanými škodcami. Kedysi sa používali agresívne a toxické látky, dnes už siahame po moderných a bezpečných riešeniach,“ ubezpečili ochranári.
Odborníci aplikovali jemný aerosól a chemický dym do vitrín, následne prikryli exponáty plachtami, aby prípravok mohol naplno pôsobiť. „Podobnú starostlivosť dostávajú aj depozitáre a herbár, kde odpočívajú ďalšie poklady tatranskej prírody,“ dodala Správa TANAP-u.
Po víkende múzejníci priestor vyvetrajú a od utorka 18. novembra opäť otvoria dvere pre verejnosť.
