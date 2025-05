Pracovník našiel pri triedení kovového odpadu vojenskú muníciu

Holíč 23. mája (TASR) - Pracovník našiel vo štvrtok (22. 5.) ráno pri triedení kovového odpadu v Holíči (okres Skalica) delostreleckú muníciu. Pyrotechnici zistili, že našťastie nejde o funkčný kus, ale o už vystrelenú muníciu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.







Predmet našiel pracovník miestnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá kovovým odpadom. Okamžite vyrozumel políciu a s predmetom nemanipuloval. „V tomto prípade síce išlo o neškodnú muníciu, no napriek tomu bolo mimoriadne nezodpovedné vyhodiť ju len tak do šrotu. V prípade, ak by bola funkčná, dotyčný by ohrozil nielen seba, ale aj nevinných pracovníkov kovošrotu,“ doplnili policajti.