DRÁMA V NITRE: Vyhrážal sa, že príde do školy a všetkých postrieľa

Nitra 10. januára (TASR) - Pracovníkom Základnej školy sv. Marka v Nitre sa vyhrážala neznáma osoba, že príde so zbraňou do školy a všetkých postrieľa. Polícii sa ju podarilo vypátrať. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 20-ročnej osobe pre prečin šírenia poplašnej správy. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Páchateľ sa mal v mailovej správe vyhrážať pre neriešenie šikany. Policajti odosielateľa správy odhalili, rovnako ako miesto jeho pobytu. Pri domovej prehliadke ho zadržali a umiestnili do policajnej cely.