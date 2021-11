Pracovníkom technických služieb pomáha pri práci elektrický bicykel

Bojnice 8. novembra (TASR) - Upravený elektrický bicykel na zber odpadu z nádob v historickom centre mesta začali využívať pracovníci Technických služieb (TS) v Bojniciach. Pomáhať im bude i pri ďalších činnostiach. Príspevkovej organizácii mesta ho zapožičala firma do 5. decembra, keďže sa osvedčil, objednala svoj vlastný.



Prácu s elektrickým bicyklom, ktorý má za sebou umiestnený kontajner a nahradil multikáru, si chválil pracovník TS Miroslav Ferenčík. "Je to perfektná vec, dobrý pomocník. Viem sa rýchlo presúvať po meste. Mám so sebou skoro celé svoje náradie, hrable, metly, fukár, zoberiem do neho všetko," povedal Ferenčík. Ľudia na neho a jeho nového pomocníka podľa jeho slov reagujú skvelo, vypytujú sa, z akej je firmy. "Je to parádny pomocník, už som povedal, že ho nikomu nedám. Robí sa mi s ním lepšie ako s fúrikom," dodal.



S myšlienkou využívať elektrický bicykel prišla vedúca dopravy a verejnej zelene bojnických TS Ľudmila Nováková. Inšpirovala sa na dovolenke v Zadare v Chorvátsku, kde ho využíval pracovník mesta na vyberanie odpadu z malých košov. "Vozidlo, ktoré tu máme, je zastaralé. Keď som na dovolenke videla, ako turisti na bicykel pozerajú a že to pre nich bola i atrakcia, pristavovali sa pri ňom, fotili ho, povedala som si, že prídem domov, oslovím pána riaditeľa a uvidím, čo z toho bude. Ten myšlienku hneď prijal," opísala Nováková.



Nový elektrický bicykel podľa nej uľahčil prácu zamestnancom. "Sme malá firma a nemáme veľa pracovníkov, musíme operatívne reagovať na podnety občanov. Viem teraz ľudí rýchlo presúvať po meste, keďže to bicykel zľahčuje. Doposiaľ trvalo polhodinu, kým sa dostali na potrebné miesto, dnes sú to dve minúty," ozrejmila.



Bicykel budú môcť TS využívať i v zimnom období, do menšej nádoby dajú pracovníci materiál na posyp chodníkov. Príspevková organizácia mesta ho chce používať v celom meste. "Keďže sa osvedčil, uvažujeme o zakúpení ďalších," dodala Nováková.