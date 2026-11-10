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Pracovný trh v Košickom kraji je stabilnejší ako v Bratislavskom
Od januára do konca októbra zverejnili zamestnávatelia v Košickom kraji 19.265 inzerátov, čo predstavuje medziročný pokles o menej ako 600 ponúk, teda tri percentá.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Štruktúra pracovného trhu v Košickom kraji sa vyvíja stabilnejšie ako v Bratislavskom kraji. Počty pracovných ponúk sa medziročne držia na porovnateľnej úrovni práve v Košiciach a okolí, zatiaľ čo Bratislavský kraj eviduje pokles až o 16 percent. Vyplýva to z dát, ktoré odprezentovali na tlačovej konferencii pred začiatkom 8. ročníka Profesia Days v Košiciach.
Od januára do konca októbra zverejnili zamestnávatelia v Košickom kraji 19.265 inzerátov, čo predstavuje medziročný pokles o menej ako 600 ponúk, teda tri percentá. „Bratislavský kraj si drží pozíciu motora pracovného trhu a slovenskej ekonomiky. Košický kraj však v posledných dvoch rokoch predbehol v počte ponúk aj priemyselne veľmi silný Žilinský a Trenčiansky kraj,“ uviedol Martin Szabo, analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia. Štruktúra pracovného trhu v Košiciach je podľa neho robustnejšia a odolnejšia ako v ostatných krajoch.
Najviac pracovných ponúk je v Košickom aj v Bratislavskom kraji od firiem, ktoré pôsobia v automobilovom priemysle. V ponukových mzdách stagnuje Bratislavský kraj. V Košickom kraji podľa Szaba v najviac rastúcich kategóriách stúpa ponúkaná mzda dvakrát rýchlejšie ako v Bratislavskom.
Podľa Martina Semana, manažéra pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Volvo Car Košice, plánuje podnik do konca roka prijať približne 200 ďalších zamestnancov. „Prioritou sú operátori výroby a vybrané údržbárske pozície. Dlhodobo plánujeme zamestnať minimálne 3300 ľudí,“ objasnil s tým, že v roku 2027 nábor pokračuje.
Ako dodal, príležitosť majú aj absolventi a ľudia bez skúseností v odvetví. Podnik má veľký záujem a stále hľadá ďalších absolventov z technických odborov.
Od januára do konca októbra zverejnili zamestnávatelia v Košickom kraji 19.265 inzerátov, čo predstavuje medziročný pokles o menej ako 600 ponúk, teda tri percentá. „Bratislavský kraj si drží pozíciu motora pracovného trhu a slovenskej ekonomiky. Košický kraj však v posledných dvoch rokoch predbehol v počte ponúk aj priemyselne veľmi silný Žilinský a Trenčiansky kraj,“ uviedol Martin Szabo, analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia. Štruktúra pracovného trhu v Košiciach je podľa neho robustnejšia a odolnejšia ako v ostatných krajoch.
Najviac pracovných ponúk je v Košickom aj v Bratislavskom kraji od firiem, ktoré pôsobia v automobilovom priemysle. V ponukových mzdách stagnuje Bratislavský kraj. V Košickom kraji podľa Szaba v najviac rastúcich kategóriách stúpa ponúkaná mzda dvakrát rýchlejšie ako v Bratislavskom.
Podľa Martina Semana, manažéra pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Volvo Car Košice, plánuje podnik do konca roka prijať približne 200 ďalších zamestnancov. „Prioritou sú operátori výroby a vybrané údržbárske pozície. Dlhodobo plánujeme zamestnať minimálne 3300 ľudí,“ objasnil s tým, že v roku 2027 nábor pokračuje.
Ako dodal, príležitosť majú aj absolventi a ľudia bez skúseností v odvetví. Podnik má veľký záujem a stále hľadá ďalších absolventov z technických odborov.