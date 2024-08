Pracujú na záchrane Potterového ohňového stroja v Novej Bani

Nová Baňa 13. augusta (TASR) - V lokalite náleziska Althandel v Novej Bani pracujú počas týchto týždňov na konzervácii základov strojovne Potterovho "ohňového" stroja. Približne od polovice júla tu dobrovoľníci z Občianskeho združenia (OZ) Nová Baňa v spolupráci s odborníkmi z firmy Obnova zachraňujú základy unikátneho stroja, ktorý bol prvým svojho druhu na európskom kontinente.



"Pracujeme na konzervácii múrov strojovne Potterovho stroja a plus sčasti ohniska, čo je srdce celého tohto areálu," uviedol pre TASR predseda OZ Nová Baňa Branislav Medveď s tým, že cieľom prác je zamedziť degradácii náleziska.



V uplynulom období nad ním pribudlo drevené prestrešenie, ktoré umožňuje dobrovoľníkom pracovať aj počas horúcich dní a zároveň ho chráni pred nepriaznivým počasím. Keďže bolo doteraz prekryté len senom a fóliou, vďaka takémuto dočasnému prestrešeniu si ho budú môcť kedykoľvek prezrieť aj návštevníci areálu.



Súčasné prestrešenie je podľa Medveďa len dočasné. "V spolupráci s mestom a ďalšími organizáciami pripravujeme projektovú dokumentáciu, ktorá je už z časti hotová, aby sa spravilo riadne prestrešenie. Bude to veľká budova, aby prekryla celú strojovňu," objasnil.



Časť základov strojovne sa stále nachádza pod priľahlou komunikáciou, tú by preto chceli v budúcnosti odkloniť a neznáme časti doskúmať. Výskum zatiaľ neodkrytej časti by podľa vedúceho Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici Petra Konečného priniesol aj odpovede na nezodpovedané otázky ohľadne objavu v severnej stene strojovne. Ide o otvor, ktorého funkcia a význam je zatiaľ neznáma. "Zaujímavosťou v tom otvore alebo priestore je, že sú tam sekundárne druhotne použité kamene z ohniska," priblížil Konečný s tým, že by tak mohlo ísť o neskoršie úpravy z 19. storočia.



Práce združenie financuje z verejnej zbierky, ktorú vyhlásili ešte pred dvomi rokmi a vďaka ktorej vyzbierali viac ako 4200 eur, tiež z príspevkov, ktoré združenie získalo z asignačnej dane. "Cieľom celej činnosti je, aby to bolo prezentovateľné pre ľudí. Ktokoľvek sa môže zastaviť, pozrieť sa, či už z cesty alebo priamo z areálu," podotkol Medveď s tým, že si tu môžu návštevníci prezrieť aj informačné panely či dočasnú expozíciu o Novobanskom baníctve.



Potterov parný stroj je prvý atmosférický parný stroj, ktorý postavil v Novej Bani pred vyše 300 rokmi anglický konštruktér Isaac Potter. Miesto, kde stroj stál, objavili len pred niekoľkými rokmi. Nachádza sa v záhrade rodinného domu, ktorý mesto Nová Baňa kúpilo. Archeologický výskum neskôr odkryl najzachovalejšie základy "ohňového" stroja. Spolu s občianskymi združeniami sa snaží túto pamiatku zachrániť a sprístupniť verejnosti.