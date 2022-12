Pracujúcim v D. Kubíne priniesli dobrovoľníci na Štedrý deň koláče

Dolný Kubín 24. decembra (TASR) – Ľuďom, ktorí musia na Štedrý deň pracovať, priniesli čerstvé domáce koláče dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Krajší Kubín. Počas dňa prešli viacero inštitúcií v Dolnom Kubíne. Ako priblížil Peter Jonák z OZ, ide o poďakovanie za to, že svoj čas obetujú pre ostatných Dolnokubínčanov, aby si v pokoji a bez starostí mohli užiť sviatky.



"Dolnokubínski dobrovoľníci pamätajú na ľudí, ktorí počas Štedrého dňa nemôžu sedieť v kruhu svojej rodiny. Je na mieste oceniť prácu všetkých tých, ktorí musia aj v tento deň vykonávať svoje povolanie," podotkol primátor Ján Prílepok.



Bez darov nezostane ani 18 ľudí bez domova, ktorí budú sviatky tráviť v nocľahárni v Dolnom Kubíne. "Dostanú hygienické pomôcky, ponožky, rukavice aj spodnú bielizeň," vymenovala Katarína Trubanová z odboru sociálnych vecí na dolnokubínskej radnici.



Dodala, že vianočnú atmosféru sa pre ľudí bez prístrešia snažili navodiť zdobením priestorov nocľahárne. Navarili tiež vianočnú kapustnicu v priestoroch denného centra. "Vždy sa tomu potešia, atmosféra v zariadení im aspoň na chvíľku pripomína Vianoce. Väčšina z nich sa nekontaktuje s rodinou. Síce sa tvária, že vianočný čas pre nich nič neznamená, no my vieme, že je to pre nich veľmi ťažké obdobie," povedala Trubanová s tým, že ich skrytými túžbami je prežiť Vianoce doma.