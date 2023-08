Prakovce upustia z projektu z eurofondov na polmiliónovú revitalizáciu

Prakovce 4. augusta (TASR) - Obec Prakovce v okrese Gelnica napokon odstúpila z projektu, v rámci ktorého chcela zrevitalizovať nefunkčný medziblokový priestor na sídlisku Breziny. Ako pre TASR uviedol starosta Róbert Weisz, dôvodom boli komplikácie pri verejnom obstarávaní (VO) aj vysoká rizikovosť ukončenia takmer polmiliónového projektu v termíne.



Projekt bol vzhľadom na končiace sa programové obdobie vyhodnotený ako vysokorizikový aj zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prostredníctvom neho obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 370.000 eur.



"Do VO z úvodu roka sa prihlásili dvaja uchádzači, no jeden z nich napokon nedoložil potrebné podklady. Zároveň sa zistilo, že viacero jednotlivých položiek rozpočtu oboch predložených ponúk bolo rovnakých, čo by neprešlo ďalšou kontrolou. K podpísaniu zmluvy o dielo tak napokon nedošlo," povedal s tým, že ak by vyhlásili nové VO, respektíve kým by boli ukončené všetky kontroly VO, stavebník by mal na práce neprimerane málo času. "Hrozilo, že projekt by sa nestihol ukončiť a museli by sme tak vracať peniaze z eurofondov," dodal.



Jedným z faktorov, prečo sa obec napokon rozhodla projekt nerealizovať, bola aj zmena jeho rozpočtu v dôsledku zdražovania stavebného materiálu. Obec by ho tak musela spolufinancovať vo výrazne vyššej sume, ako pôvodne plánovala. "Zvážili sme si riziká a nateraz sme sa rozhodli projekt nerealizovať. Sme však pripravení zapojiť sa do ďalších výziev o peniaze na túto revitalizáciu," skonštatoval starosta.



Priestor pri Klube kultúry už v minulosti slúžil ako oddychová zóna. Jeho revitalizáciou sa mala okrem iného skrášliť lokalita, zlepšiť kvalita životného prostredia, znížiť znečistenie ovzdušia, zlepšiť lokálna mikroklíma a vytvoriť nové miesto na oddych a voľnočasové aktivity pre obyvateľov obce. Projekt počítal napríklad s výsadbou stromov, osadením lavičiek, solárnou nabíjacou stanicou pre bicykle či zavlažovacím systémom. Pribudnúť tam malo tiež osvetlenie i fontána. Súčasťou malo byť aj odvádzanie dažďovej vody zo strechy kultúrneho domu do podzemnej zbernej nádrže.