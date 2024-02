Na letisku v Poprade budú stážovať študenti technickej univerzity

Poprad 20. februára (TASR) - Na popradskom letisku budú získavať praktické zručnosti študenti Technickej univerzity (TU) v Košiciach. Obe strany spolu s vedením rezortu dopravy v utorok v tejto súvislosti popísali memorandum o spolupráci. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma iniciatívu víta, keďže študenti získajú priestor na praktické vzdelávanie.



"Potrebujeme vzdelávať kvalitný letecký personál, nielen v oblasti technickej, ale aj manažérskej. Myslím si, že práve takáto spolupráca má svoju budúcnosť, pretože bude smerovať k implementácii všetkých nových poznatkov v oblasti riadenia, manažmentu či technológií, ktoré znižujú uhlíkovú stopu, a tiež bezpilotných lietadiel," skonštatoval Choma s tým, že výchova budúceho personálu v civilnom leteckom je pre štát veľmi dôležitá.



Výkonný riaditeľ letiska Ján Pitoňák skonštatoval, že v oblasti civilného letectva je ich povinnosťou pomôcť akademickému sektoru. "Jeden z najsilnejších študijných odborov TU je riadenie leteckej prevádzky, tam vidíme veľmi silný prienik jednak praktickej, ale aj vedeckej činnosti, či už v oblasti manažmentu, marketingu alebo ekonomiky a infraštruktúry letiska. Študenti budú môcť nahliadnuť do reálneho fungovania letiska, ako sa vybavujú pasažieri, ako funguje ekonomika a podobne," priblížil Pitoňák. Bude to prvýkrát v histórii popradského letiska, keď tam budú študenti stážovať. Niektoré náročné predmety sa podľa neho nedajú dostatočne naštudovať len zo skrípt. Pre letisko je spolupráca prínosom aj v súvislosti s budúcim možným angažovaním študentov v civilnom letectve, či už pod Tatrami alebo inde na Slovensku.



Dekan Leteckej fakulty (LF) TU Peter Korba verí, že vďaka tejto spolupráci vytvoria novú stratégiu aj podporu pre letectvo ako také. "Letecká fakulta má 63-ročnú históriu, je jedinou tohto zamerania v strednej Európe, pokrýva celý životný cyklus výchovy leteckých odborníkov od prevádzky a údržby lietadiel, cez avionické systémy, pilotov, riadiacich letovej prevádzky, manažmentu a marketingu. Doposiaľ sme spolupracovali s letiskom v Košiciach, vítame aj túto spoluprácu s popradských letiskom, pretože vytvorí ďalšie príležitosti pre našich poslucháčom," uviedol Korba.



Cieľom ministerstva je popradské letisko aj v tejto súvislosti viac rozlietať, Choma počíta s nárastom počtu letov i dynamiky letiska. Počet cestujúcich by sa mal podľa neho tento rok zvýšiť o 30 percent. Pitoňák prezradil, že aktuálne chystajú spod Tatier nové letecké spojenia, diskutujú o linkách do Prahy či priamom spojení s Poľskom.