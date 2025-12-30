< sekcia Regióny
Prašník zrekonštruoval budovu obecného úradu s kultúrnym domom
Autor TASR
Prašník 30. decembra (TASR) - Obec Prašník v okrese Piešťany zrekonštruovala budovu obecného úradu s kultúrnym domom, cieľom bola energetická úspora. Hodnota zákazky bola viac ako 211.000 eur s DPH. TASR to uviedol starosta obce Milan Mozolák.
Predmetom zákazky bolo zateplenie obvodového, strešného plášťa a stropu nad čiastočným suterénom v časti prístavby kultúrneho domu. Zhotoviteľom bola spoločnosť Git s cenovou ponukou vo výške 211.928,40 eura s DPH, ktorá zákazku zrealizovala v stanovenom čase.
Zmluva bola uzatvorená v polovici októbra. Podľa Mozoláka obec aktuálne čaká na finančné plnenie zo strany Environmentálneho fondu. Spoluúčasť obce bola vo výške päť percent z celkovej hodnoty zákazky, a to vo výške 9506 eur
