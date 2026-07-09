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PRAVIDLÁ PLATIA PRE KAŽDÉHO: Policajti sa zamerali na kolobežkárov
Preventívna akcia sa zamerala na šírenie osvety medzi vodičmi elektrických kolobežiek s pomocným motorčekom.
Autor TASR
Trnava 9. júla (TASR) - Trnavskí dopravní policajti sa v uplynulom týždni zamerali na bezpečnosť používateľov elektrických kolobežiek. Počas preventívnej akcie kontrolovali dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Ani jeden z kontrolovaných vodičov sa priestupku nedopustil. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Preventívna akcia sa zamerala na šírenie osvety medzi vodičmi elektrických kolobežiek s pomocným motorčekom. Policajti ich upozorňovali najmä na pravidlá, týkajúce sa miesta jazdy, maximálnej povolenej rýchlosti či správneho spôsobu jazdy v cestnej premávke. Počas akcie skontrolovali osem kolobežkárov. Kontroly neodhalili žiadne porušenie pravidiel cestnej premávky ani iných povinností, ktoré vodičom elektrických kolobežiek ukladá zákon.
Policajti zároveň pripomenuli, že v cestnej premávke možno používať len elektrické kolobežky s pomocným motorčekom, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené platnou legislatívou. Na dodržiavanie pravidiel budú podľa polície dohliadať aj počas ďalších preventívnych a kontrolných akcií.
Preventívna akcia sa zamerala na šírenie osvety medzi vodičmi elektrických kolobežiek s pomocným motorčekom. Policajti ich upozorňovali najmä na pravidlá, týkajúce sa miesta jazdy, maximálnej povolenej rýchlosti či správneho spôsobu jazdy v cestnej premávke. Počas akcie skontrolovali osem kolobežkárov. Kontroly neodhalili žiadne porušenie pravidiel cestnej premávky ani iných povinností, ktoré vodičom elektrických kolobežiek ukladá zákon.
Policajti zároveň pripomenuli, že v cestnej premávke možno používať len elektrické kolobežky s pomocným motorčekom, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené platnou legislatívou. Na dodržiavanie pravidiel budú podľa polície dohliadať aj počas ďalších preventívnych a kontrolných akcií.