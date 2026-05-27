Pravnianska výšivka sa stala súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva
Autor TASR
Nitrianske Pravno 27. mája (TASR) - Tradičnú pravniansku výšivku, charakteristickú svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi, oficiálne zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) Slovenska. Výšivkárske umenie z Nitrianskeho Pravna a okolia okresu Prievidza tak získalo významné uznanie, ktoré je poctou nielen súčasníkom, ale aj ich predchodcom. TASR o tom v stredu informoval predkladateľ návrhu - Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi.
Prvok „Výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia“ reprezentuje jedinečnú textilnú tradíciu viažucu sa na horný tok rieky Nitry. Okrem samotného Nitrianskeho Pravna zahŕňa aj obce Pravenec, Poluvsie, Nedožery-Brezany, Lazany, Kanianka, Poruba, Bojnice a Dubnica - dnes súčasť Bojníc.
„Pravnianska výšivka vznikala pod vplyvom sakrálnych textílií, ako aj odevu šľachty a mešťanov. Od začiatku 19. storočia sa udomácnila v dedinskom prostredí, kde zdobila najmä goliere a manžety oplecka, opasky záster či plátenné stuhy k čepcom. Mimoriadne bohaté kompozície sa uplatňovali aj na svadobných obradových šatkách, kde dosahovali rozmery takmer jeden meter,“ spomenula autorka nominačného návrhu Bibiána Krpelanová z RKC v Prievidzi.
Typickým znakom výšivky je podľa nej symetrická ornamentálna kompozícia s dôrazom na rastlinné a zvieracie motívy, dominujú na nej tulipány, granátové jablká, karafiáty, ľalie či srdcia, často doplnené motívom vtáčika. „Kompozície sú vedené vertikálne v podobe kytíc alebo stromov života, prípadne horizontálne v pásoch bohato zdobených arabeskou. Výšivka sa realizuje nespriadaným hodvábom na jemné plátno s využitím rôznych techník vrátane plného plochého, stonkového či retiazkového stehu, ako aj dierkovej a vyrezávanej výšivky,“ priblížila.
Farebnosť výšivky sa vyvíjala od pôvodných jemných maslových a zlatých tónov až po pestré kombinácie červenej, zelenej, modrej, žltej či fialovej. Kombinácie viacerých farieb predstavujú mladší vývojový stupeň tejto tradície.
„Zachovanie a rozvoj výšivkárskej tradície zabezpečujú nielen jednotlivci, ale aj viaceré kultúrne inštitúcie - RKC v Prievidzi, Občianske združenie Hornonitrie a Klub tradičných textilných techník pôsobiaci pri Karpatskonemeckom spolku v Nitrianskom Pravne,“ ozrejmila Krpelanová. Tieto kultúrne inštitúcie a spolky sa podľa nej dlhodobo venujú dokumentácii, prezentácii a popularizácii pravnianskej výšivky prostredníctvom výstav, kurzov, workshopov i odborných podujatí.
Návrh na zápis posudzovala Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska spolu s nezávislým odborným oponentom. O zápise prvku do zoznamu rozhodla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Osvedčenie o zápise si predkladatelia návrhov prezvali na pondelkovom (25. 5.) galaprograme. „Pre našu organizáciu je dnešok veľkým záväzkom do ďalšej edukačnej, prezentačnej i publikačnej činnosti, aby pravnianska výšivka nezostala len relikviou, ale živou súčasťou dneška,“ povedala v ďakovnom príhovore riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.
Do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska pribudlo celkovo sedem prvkov. Okrem Výšivky z Nitrianskeho Pravna a okolia to sú Brhlovské podlievané buchty, Chorovod Omilienci z Važca, Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, Forbaský turoň, Splav dreva vo vodnom žľabe Rakytovo a Pozdišovské hrnčiarstvo.
