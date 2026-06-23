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Pravniansku výšivku zachovávajú folkloristi i jednotlivci
Štylizovaný námet pravnianskej výšivky sa objavuje i v logu Hornonitrianskych folklórnych slávností. Jeho
Autor TASR
Prievidza/Nitrianske Pravno 23. júna (TASR) - Výšivku z Nitrianskeho Pravna (okres Prievidza) a okolia zachovávajú pre budúce generácie miestni folkloristi i viacerí jednotlivci. Od tohto roka je súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, oživovateľov i nositeľov tejto tradície predstavili v utorok v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi.
„Cieľom stretnutia bolo vzdať hold všetkým oživovateľom pravnianskej výšivky i výšivky z okolia Nitrianskeho Pravna,“ povedala pre TASR riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.
Podotkla, že RKC ako navrhovateľ na zápis do reprezentatívneho zoznamu v prvom rade zdokumentovalo všetky podklady a jeho návrh bol nakoniec úspešný. „Sú to však desiatky ľudí, ktorí stáli pri zrode - vyšívačky, vyšívači, kultúrno-osvetoví pracovníci, etnológovia, historici, asi na čele s Klubom tradičných textilných techník v Nitrianskom Pravne, ktorý zakladal Rastislav Haronik. Tiež výšivkári ako Andrej Richter, Martina Richter, Radka Tarabčíková,“ spomenula Húsková. Zároveň je to podľa nej aj pocta všetkým členom folklórnych skupín z pravnianskej doliny, ktorí sú nositeľmi pravnianskej výšivky. Štylizovaný námet pravnianskej výšivky sa objavuje i v logu Hornonitrianskych folklórnych slávností. Jeho autorom je výtvarník Rastislav Nemec.
„Pravnianska výšivka patrí k najstarším výšivkárskym typom na Slovensku, lebo jej pôvod je v talianskej renesancii. Vychádza z rôznych ornamentníkov, ktoré sa šírili v Uhorsku, keď sa zrušilo poddanstvo a panovníci už aj poddaným dovolili zdobiť si svoje odevy. Ženy, ktoré boli šikovnejšie a zručnejšie, obzerali motívy z ornamentníkov a hlavne sakrálnych textílií,“ priblížila autorka nominačného návrhu a manažérka kultúry RKC Bibiána Krpelanová.
Richtera z Nitrianskeho Pravna k uchovávaniu tradície pravnianskej výšivky priviedla manželka. „Keď som sa oženil, moja manželka, pochádzajúca z iného regiónu, nemala tunajší kroj. Keďže sme obaja veľmi folklórne aktívni, nebolo rozhodujúce, či nejaký kroj bude mať alebo nie. Jeho veľmi intenzívnou súčasťou je aj pravnianska výšivka, preto som sa rozhodol, že ju skúsim urobiť,“ spomenul Richter. Od jedného kusu k druhému sa mu to postupne podľa jeho slov darilo lepšie a lepšie, až niekoľko krojových súčastí v spolupráci s manželkou vyhotovil. „Potom, keď si človek techniku osvojí, je to už taká rutina. I keď každý kus je iný,“ dodal.
Zápis do reprezentatívneho zoznamu je podľa Húskovej v prvom rade veľkou výzvou, prináša množstvo práce, aby RKC zúročilo túto informáciu a dostala sa do povedomia nielen obyvateľov hornej Nitry, ale i početných návštevníkov regiónu. „Ide o nádhernú značku, s ktorou sa dá ďalej pracovať. Tento výtvarný námet sa dá rozvíjať. Hrdiť sa ním môžu všetky obce pravnianskej doliny i celý región, ktorý sa cez ňu môže identifikovať nielen v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ale aj turizmu,“ dodala Húsková.
„Cieľom stretnutia bolo vzdať hold všetkým oživovateľom pravnianskej výšivky i výšivky z okolia Nitrianskeho Pravna,“ povedala pre TASR riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.
Podotkla, že RKC ako navrhovateľ na zápis do reprezentatívneho zoznamu v prvom rade zdokumentovalo všetky podklady a jeho návrh bol nakoniec úspešný. „Sú to však desiatky ľudí, ktorí stáli pri zrode - vyšívačky, vyšívači, kultúrno-osvetoví pracovníci, etnológovia, historici, asi na čele s Klubom tradičných textilných techník v Nitrianskom Pravne, ktorý zakladal Rastislav Haronik. Tiež výšivkári ako Andrej Richter, Martina Richter, Radka Tarabčíková,“ spomenula Húsková. Zároveň je to podľa nej aj pocta všetkým členom folklórnych skupín z pravnianskej doliny, ktorí sú nositeľmi pravnianskej výšivky. Štylizovaný námet pravnianskej výšivky sa objavuje i v logu Hornonitrianskych folklórnych slávností. Jeho autorom je výtvarník Rastislav Nemec.
„Pravnianska výšivka patrí k najstarším výšivkárskym typom na Slovensku, lebo jej pôvod je v talianskej renesancii. Vychádza z rôznych ornamentníkov, ktoré sa šírili v Uhorsku, keď sa zrušilo poddanstvo a panovníci už aj poddaným dovolili zdobiť si svoje odevy. Ženy, ktoré boli šikovnejšie a zručnejšie, obzerali motívy z ornamentníkov a hlavne sakrálnych textílií,“ priblížila autorka nominačného návrhu a manažérka kultúry RKC Bibiána Krpelanová.
Richtera z Nitrianskeho Pravna k uchovávaniu tradície pravnianskej výšivky priviedla manželka. „Keď som sa oženil, moja manželka, pochádzajúca z iného regiónu, nemala tunajší kroj. Keďže sme obaja veľmi folklórne aktívni, nebolo rozhodujúce, či nejaký kroj bude mať alebo nie. Jeho veľmi intenzívnou súčasťou je aj pravnianska výšivka, preto som sa rozhodol, že ju skúsim urobiť,“ spomenul Richter. Od jedného kusu k druhému sa mu to postupne podľa jeho slov darilo lepšie a lepšie, až niekoľko krojových súčastí v spolupráci s manželkou vyhotovil. „Potom, keď si človek techniku osvojí, je to už taká rutina. I keď každý kus je iný,“ dodal.
Zápis do reprezentatívneho zoznamu je podľa Húskovej v prvom rade veľkou výzvou, prináša množstvo práce, aby RKC zúročilo túto informáciu a dostala sa do povedomia nielen obyvateľov hornej Nitry, ale i početných návštevníkov regiónu. „Ide o nádhernú značku, s ktorou sa dá ďalej pracovať. Tento výtvarný námet sa dá rozvíjať. Hrdiť sa ním môžu všetky obce pravnianskej doliny i celý región, ktorý sa cez ňu môže identifikovať nielen v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ale aj turizmu,“ dodala Húsková.