Právnická fakulta UK uspela s projektom kybernetickej bezpečnosti

Bratislava 28. mája (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave uspela vo výzve s projektom Kompetenčné centrum pre reguláciu kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a kybernetickej kriminality (CUSEC). Výška podpory z Plánu obnovy a odolnosti predstavuje viac ako 1.008.071 eur. TASR o tom informoval prodekan pre IT a granty Jozef Andraško.



Cieľom projektu je vytvoriť platformu na výmenu informácií, osvedčených postupov a odborných znalostí v oblasti regulácie kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a kybernetickej kriminality. Prepojenie odborníkov, verejnej správy a akademickej sféry má posilniť inovácie, výskum a medzinárodnú spoluprácu. Umožniť má tiež účasť na medzinárodných konferenciách a absolvovanie stáží. Poslaním je zároveň podporovať nové výskumné výzvy a vytvárať priestor pre interdisciplinárne diskusie s globálnym dosahom.



„Dôležitou súčasťou nášho poslania bude aj podpora študentov doktorandského štúdia, ktorí sa venujú témam regulácie kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a kybernetickej kriminality,“ podotkol Andraško s tým, že im poskytne mentoring, odborné konzultácie a príležitosti na zapojenie sa do rôznych výskumných projektov. Zároveň ich podporia prostredníctvom štipendií a grantov.



CUSEC si kladie za cieľ priniesť nové perspektívy na neformálne a formálne vzdelávanie v predmetných oblastiach. Kurzy celoživotného vzdelávania majú pomôcť zvýšiť odbornosť zamestnancov verejnej správy v oblasti regulácie kybernetickej bezpečnosti. Rozvíja zároveň spoluprácu so strednými školami. Dôležitým cieľom je tiež rozvíjanie nielen odborných a vedeckých znalostí, ale aj podpora verejnej diskusie o regulácii kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a kybernetickej kriminality.