Právnická fakulta v Košiciach opäť otvára Študentskú právnu poradňu
Autor TASR
Košice 25. septembra (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s mestom Košice opäť otvára Študentskú právnu poradňu. Prostredníctvom nej môže verejnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre ňu vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice je súčasťou klinického vzdelávania. „Hlavnou myšlienkou je spojenie praktického vzdelávania študentov práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nemôžu si dovoliť profesionálnu pomoc advokáta. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia,“ spresnila koordinátorka poradne Dominika Marčoková Becková s tým, že prostredníctvom práce na reálnych prípadoch študenti získavajú cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.
Na stretnutie v poradni sa objedáva vopred. Objednávky možno realizovať do 10. novembra alebo do naplnenia kapacity, a to telefonicky prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice na čísle +421 55 6419 385 alebo emailom na adrese dominika.beckova@upjs.sk. Dohodnuté stretnutia sa uskutočnia v priestoroch fakulty na Kováčskej 30 v Košiciach.
Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v právnych oblastiach ako občianske, rodinné, obchodné a pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti poradne sú vylúčené právne analýzy v oblasti trestného práva.
