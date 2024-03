Právnická fakulta UPJŠ opäť spustila Študentskú právnu poradňu

Košice 3. marca (TASR) - Študentskú právnu poradňu opätovne otvorila Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v spolupráci s mestom Košice. Občania mesta tak majú možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti práva pod dohľadom skúsených advokátov. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



Objednávky klientov budú prijímané do 15. apríla alebo do naplnenia kapacity poradne. "Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor jeho prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v nasledujúcich právnych oblastiach - občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo," uviedla hovorkyňa. Z činnosti poradne sú vylúčené analýzy v oblasti trestného práva.



Na stretnutie je potrebné objednať sa vopred buď telefonicky na čísle 55 6419 385 v kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, alebo emailom na adrese dominika.beckova@upjs.sk alebo laura.gazdagova@student.upjs.sk. Dohodnuté stretnutia budú prebiehať v priestoroch fakulty.



Študentská právna poradňa pre Košičanov je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Hlavnou myšlienkou je spojenie praktického vzdelávania študentov práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nevyhľadali profesionálnu pomoc advokáta.



"Kapacita poradne je postačujúca na to, aby sme v letnom semestri prijali približne 20 klientov. V zimnom semestri študenti a študentky vypracovali právne analýzy pre 19 klientov. Evidujeme veľmi pozitívnu spätnú väzbu tak od študentov, ako aj od klientov," informovala Dominika Marčoková Becková, koordinátorka Študentskej právnej poradne. V pláne je pokračovanie projektu aj po aktuálnom treťom ročníku.