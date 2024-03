Právo voliť sa rozhodli využiť aj desiatky seniorov v Petržalke

Bratislava 23. marca (TASR) - Svoje právo voliť sa v sobotných prezidentských voľbách rozhodli opäť využiť aj desiatky klientov Domu tretieho veku na Polereckého ulici v bratislavskej Petržalke. Hovoria, že je to ich občianska povinnosť a mnohí z nich nevynechali doteraz žiadne voľby. Krajina podľa nich potrebuje dobrého prezidenta, aby sa mali dobre nielen staršie generácie, ale aj tie mladšie.



"Chcem, aby sme sa mali a aby sme sa cítili dobre. My starí ľudia, ktorí sme celý život pracovali, chceme teraz trocha pokojnejšie žiť. Nemám deti, ale mám krstné deti a chcem tiež, aby mali pekný život," uviedla pre TASR 84-ročná Marika.



Slovensku praje, aby malo dobrého prezidenta, ktorý si bude plniť svoje povinnosti nielen voči svojej krajine, ale aby ju vedel dobre zastupovať aj v zahraničí. Mal by byť tiež milý, príjemný a "fešák".



Žiadne voľby doteraz nevynechala ani 78-ročná Melánia, keďže to považuje za svoju povinnosť. Ako hovorí, pravidelne sleduje dianie doma i v zahraničí. "Myslím si, že treba ísť voliť. Je dobré, keď ide každý voliť," povedala. Prezidentovi by podľa nej nemala chýbať kultúra vystupovania a mal by vedieť rozprávať bez toho, aby prejavy čítal. Mal by byť tiež ústretový, spravodlivý a empatický. Za dôležité tiež považuje, aby dobre reprezentoval krajinu v zahraničí. "Sme síce malý štát, ale celý svet nás sleduje," doplnila Melánia.



Vybrať dobrého prezidenta považuje za veľmi dôležité aj 54-ročná Helena. Nielen pre staršiu generáciu, ale aj pre deti či vnukov. Prezident by mal podľa nej vedieť ľudí spájať, mal by byť vzdelaný, rozhľadený aj empatický. Dobrého prezidenta a lepší život v krajine si praje podľa vlastných slov aj 85-ročná Valéria.



Odvoliť, ako každé voľby, prišla aj 86-ročná Helena. Považuje to za svoju občiansku povinnosť, myslí pritom na svojich vnukov i pravnukov. "Prezident je vtedy dobrý, keď je ľudský," odkázala.