Právoplatne odsúdený Štefan Agh je opäť pred súdom
ŠTS uznal Agha v októbri 2021 vinným zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom.
Autor TASR
Pezinok 23. apríla (TASR) - Právoplatne odsúdený Štefan Agh, ktorý si za kauzu televíznych zmeniek odpykáva 13-ročný trest väzenia, sa opäť postavil pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Dôvodom je nezaplatenie peňažného trestu vo výške 5000 eur. Odsúdený navrhuje súdu, aby upustil od povinnosti zaplatiť peňažný trest. Argumentuje nemajetnosťou.
ŠTS uznal Agha v októbri 2021 vinným zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom. Okrem 13-ročného trestu odňatia slobody mu vtedy uložil aj peňažný trest vo výške 5000 eur a ochranný dohľad. Pokiaľ by peňažný trest nezaplatil, súd určil náhradný trest v dĺžke päť mesiacov väzenia.
Odsúdený sa v minulosti domáhal povolenia odkladu výkonu trestu i peňažného trestu. Odvolával sa na pochybenie niekdajšieho právneho zástupcu, ktorý v zákonnej lehote nepodal proti rozsudku ŠTS odvolanie. Na Najvyšší súd SR sa v tejto súvislosti obrátil s dovolaním, ktoré však bolo odmietnuté.
ŠTS odsúdeného dvakrát vyzval, aby uhradil uložený peňažný trest. Agh žiada súd o upustenie od tejto povinnosti. Argumentuje aj okolnosťami súvisiacimi s nadobudnutím právoplatnosti pôvodného rozsudku. Poukázal na svoju nemajetnosť a skutočnosť, že v minulosti prešiel osobným bankrotom.
Agh v minulosti poprel vinu a vyhlásil, že žiadne zmenky TV Markíza v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval. V samostatnom konaní odsúdili súdy v kauze zmeniek na 19-ročné tresty väzenia aj podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého politika a podnikateľa Pavla Ruska.
