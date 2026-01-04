< sekcia Regióny
Pravoslávni kresťania sa pripravujú na sviatky Christovho narodenia
Pôstne obdobie v utorok (6. 1.) ukončí bohoslužba veľkého povečeria, čím sa započnú oslavy samotného sviatku.
Autor TASR
Prešov 4. januára (TASR) - Pravoslávna cirkev na Slovensku i vo svete vstupuje do sviatočného obdobia Christovho narodenia, ktoré sa podľa takzvaného starého kalendára začne v stredu (7. 1.). Samotnému sviatku predchádza duchovná príprava - 40-dňový pôst. Pôstne obdobie v utorok (6. 1.) ukončí bohoslužba veľkého povečeria, čím sa započnú oslavy samotného sviatku. TASR o tom informoval tajomník tlačového odboru Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Vasyľ Kuzmyk.
Podľa členov Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na čele s metropolitom Rastislavom je vtelenie Christa predovšetkým veľký dar pre padlú ľudskú prirodzenosť. V tohtoročnom posolstve k sviatku Christovho narodenia zdôrazňujú, že svet, ktorý sa potáca v temnote sebectva, vykorisťovania, vojen, popierania duchovného rozmeru človeka a slepých uličiek technického pokroku, potrebuje Christovo svetlo.
„Život bez Boha sa mení na život bez lásky, radosti a zmyslu, na život v temnote a tieni smrti. Iba Božia prítomnosť v našom srdci, myšlienkach a rozhodnutiach môže osvetliť náš život, naše slová i skutky,“ uvádzajú vladykovia.
Podľa nich sa niekedy zdá, že celý svet je v moci zla, k čomu prispieva aj prehnané zaoberanie sa zlom v mediálnom priestore. Významnú úlohu pritom zohrávajú moderné technické prostriedky, ktoré umožňujú ľahko a rýchlo šíriť informácie, a to často bez záruky ich pravdivosti.
Pripomínajú, že dobro je pokorné a pôsobí ticho - podobne ako Christovo narodenie. „Cirkev túto udalosť každoročne oslavuje, aby pripomenula, že zlo nie je všemocné ani neporaziteľné a že človek má hodnotu aj vo svojej najhoršej podobe,“ dodal Kuzmyk.
Kulmináciou duchovnej radosti z udalosti Christovho Narodenia je sv. liturgia v samotný deň sviatku 7. januára. Vo štvrtok (8. 1.) vzdajú pravoslávni kresťania úctu Matke Spasiteľa - Presvätej Bohorodičke Panne Márii a v piatok (9. 1.) si pripomenú pamiatku sv. archidiakona Štefana - prvého mučeníka.
