Prázdne obaly pracích prostriedkov treba správne vytriediť
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Prázdne obaly z pracích prostriedkov je potrebné správne vytriediť. Netreba ich umývať, stačí dôkladne vyprázdniť. Poukázala na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.
„Obaly z pracích prostriedkov sú typickým príkladom odpadu, ktorý vzniká pravidelne a vo veľkom množstve, no spotrebitelia pri ich triedení občas zaváhajú. Pri obaloch z pracích práškov sa stretávame s plastovými aj papierovými obalmi a tiež s obalmi, ktoré sú zložené z viacerých materiálov a ktoré nemusia byť na prvý pohľad jednoznačné. Práve preto je dôležité vedieť sa v nich zorientovať a riadiť sa základnými pravidlami triedenia,“ vysvetľuje riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.
Plastové fľaše od pracích gélov či aviváží, rovnako ako plastové nádoby alebo vrecká od kapsúl, patria do kontajnera na plasty. Rovnako sa triedia aj vrchnáky, odmerky či dávkovače. Papierové krabice od pracích práškov treba vyhodiť do nádoby na papier. V prípade kombinovaných obalov je ideálne jednotlivé časti oddeliť a následne ich vytriediť podľa jednotlivých materiálov.
Pri obaloch z pracích prostriedkov netreba zabúdať ani na praktickú stránku triedenia. „Obaly z pracích prostriedkov netreba umývať, stačí ich dôkladne vyprázdniť. Pri recyklácii dochádza k čisteniu materiálov, takže oplachovanie doma by znamenalo len zbytočné plytvanie vodou. Dôležitejšie je, aby v obaloch neostali zvyšky pracích práškov. Tiež treba myslieť na to, že obal je potrebné pred vytriedením stlačiť, aby v kontajneri zaberal čo najmenej miesta. A ak sa dá, je potrebné od seba oddeliť jednotlivé časti, napríklad vrchnák, etiketu alebo rozprašovač od nádoby. Takto pripravený odpad sa následne jednoduchšie spracováva a zvyšuje sa šanca na jeho recykláciu,“ doplnila Kretter.
Zároveň platí, že systém triedenia sa môže v jednotlivých mestách a obciach líšiť. V niektorých samosprávach sa plasty, kovy a nápojové kartóny zbierajú spolu, inde samostatne. Vždy je preto dobré riadiť sa pri triedení pokynmi konkrétnej obce.
