Prázdninové rezervácie na Liptove a vo Vysokých Tatrách mierne klesli

Liptovský Mikuláš 1. júna (TASR) - V ubytovacích zariadeniach v regióne Liptova a Vysokých Tatier je stav rezervácií na prázdninové mesiace mierne nižší ako v rovnakom čase minulého roka. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov to vyplýva z prieskumu v ubytovacích zariadeniach v oboch regiónoch.



"Ubytovatelia v horských regiónoch potvrdili, že polovica prevádzok ceny vôbec nezvyšovala. Tí, ktorí ceny zvýšili, tak urobili v priemere len o desať percent. Súhrnne teda platí, že napriek inflácii sa cena ubytovania takmer nemenila a vo vybraných prevádzkach narástla len mierne," uviedla Šarafínová.



Predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč doplnil, že pandémia priniesla zmenu v spotrebiteľskom správaní. "Dovolenkári si objednávajú pobyty na Slovensku neskôr. Skracuje sa čas medzi rezerváciou a nástupom na pobyt. Aj preto evidujeme mierne nižší dopyt po pobytoch na letné dovolenky, ako to bolo v minulom roku v rovnakom čase," doplnil Blcháč.



Očakávajú aj návrat návštevníkov zo zahraničia. "Pre naše regióny sú po domácich Slovákoch kľúčoví dovolenkári z Poľska a Česka. Z dôvodu zdražovania vo svete a nárastu pohonných látok môže mať sever Slovenska konkurenčnú výhodu. Nemáme more, ale máme hory plné atrakcií pre turistov, cyklistov aj milovníkov adrenalínu. Široké možnosti športového vyžitia a unikátne termálne vodné parky, kde sa rodiny zabavia, zrelaxujú a zažijú aj animačné programy pre svoje ratolesti. Všetko, navyše, sústredené na malej ploche," povedala výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



"Či už sa rozhodnete pre vodné parky, Liptovskú Maru, výlety na hory v turistických topánkach či na bicykli, tak nezabudnite podporiť aj lokálne gastroprevádzky a vyskúšať možno aj niečo tradičné," dodala výkonná riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.